Esto sale en marzo el Toyota más barato de Argentina

La seguridad constituye uno de los puntos fuertes desde la versión de entrada, denominada XS. Este nivel incluye siete airbags, controles de tracción y estabilidad, junto a una pantalla de 6,8 pulgadas compatible con sistemas de conectividad móvil. En el habitáculo, el espacio de carga en el baúl ofrece 310 litros, una medida estándar para las dimensiones totales del vehículo, que presenta un largo de 4.145 mm.

Precio de las versiones

El catálogo se divide en tres escalafones con diferencias marcadas en confort. El nivel intermedio XLS+ suma elementos como climatizador automático, llantas de aleación de 16 pulgadas y cámara de retroceso. Por encima se ubica la variante S, que funciona como el tope de gama. Esta opción añade techo solar eléctrico, tapizados de cuero ecológico y asistencias a la conducción, entre las que destacan la alerta de cambio de carril y el sistema de precolisión frontal.

yaris auto El Yaris es uno de los vehículos más vendidos de Toyota.

Respecto al precio de lista para este mes de marzo, el modelo XS CVT se posiciona en 34.284.000 pesos. La alternativa intermedia XLS+ CVT alcanza los 38.084.000 pesos, mientras que la versión más equipada, el Yaris S CVT, llega a los 40.956.000 pesos. Estos valores confirman la estrategia de la marca de mantener la competitividad de su vehículo más accesible en el territorio nacional.

La estabilidad en los montos de marzo responde a una lectura cautelosa del mercado tras los cambios legislativos. Aunque la quita de gravámenes genera expectativas de ajustes futuros, la disponibilidad inmediata y la configuración de seguridad base del Toyota Yaris siguen siendo sus principales argumentos de venta frente a otros compactos del sector. Las unidades mantienen las especificaciones de diseño exterior con tecnología LED en las variantes más costosas y proyectores para la gama media.