Esto sale en marzo el Toyota más barato de Argentina

La industria automotriz comenzó un nuevo mes con definiciones estratégicas por parte de las terminales. Toyota se posicionó como una de las primeras compañías en presentar sus valores oficiales para el período actual. El Toyota Yaris conserva sus importes del mes anterior, en un contexto marcado por la reciente aprobación de la Ley de Reforma Laboral en el Congreso. Aquella normativa eliminó el impuesto interno, aunque la firma decidió sostener las cifras vigentes sin aplicar variaciones hacia arriba o hacia abajo en este momento.
Durante el año anterior, este vehículo consiguió el liderazgo entre los hatchback compactos en Argentina tras alcanzar 30.150 unidades patentadas. Dicho rendimiento comercial le permitió superar a competidores directos dentro del segmento. Actualmente, la propuesta de la empresa se concentra exclusivamente en la variante de cinco puertas, dado que la opción sedán ya no forma parte de la oferta disponible en los concesionarios locales.
Características del Toyota Yaris
Toda la gama utiliza una configuración mecánica unificada. Debajo del capó reside un motor 1.5 de cuatro cilindros con cadena de distribución que entrega una potencia de 107 CV. Este propulsor trabaja junto a una transmisión automática de tipo CVT. En cuanto al consumo, el Toyota Yaris demanda 9,5 litros cada 100 kilómetros en el uso urbano. Al circular por ruta a una velocidad de 100 km/h, la cifra desciende a 5,7 litros, lo que permite compensar la capacidad de su tanque de combustible, que carga 42 litros.
La seguridad constituye uno de los puntos fuertes desde la versión de entrada, denominada XS. Este nivel incluye siete airbags, controles de tracción y estabilidad, junto a una pantalla de 6,8 pulgadas compatible con sistemas de conectividad móvil. En el habitáculo, el espacio de carga en el baúl ofrece 310 litros, una medida estándar para las dimensiones totales del vehículo, que presenta un largo de 4.145 mm.
Precio de las versiones
El catálogo se divide en tres escalafones con diferencias marcadas en confort. El nivel intermedio XLS+ suma elementos como climatizador automático, llantas de aleación de 16 pulgadas y cámara de retroceso. Por encima se ubica la variante S, que funciona como el tope de gama. Esta opción añade techo solar eléctrico, tapizados de cuero ecológico y asistencias a la conducción, entre las que destacan la alerta de cambio de carril y el sistema de precolisión frontal.
Respecto al precio de lista para este mes de marzo, el modelo XS CVT se posiciona en 34.284.000 pesos. La alternativa intermedia XLS+ CVT alcanza los 38.084.000 pesos, mientras que la versión más equipada, el Yaris S CVT, llega a los 40.956.000 pesos. Estos valores confirman la estrategia de la marca de mantener la competitividad de su vehículo más accesible en el territorio nacional.
La estabilidad en los montos de marzo responde a una lectura cautelosa del mercado tras los cambios legislativos. Aunque la quita de gravámenes genera expectativas de ajustes futuros, la disponibilidad inmediata y la configuración de seguridad base del Toyota Yaris siguen siendo sus principales argumentos de venta frente a otros compactos del sector. Las unidades mantienen las especificaciones de diseño exterior con tecnología LED en las variantes más costosas y proyectores para la gama media.