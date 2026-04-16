Si estás por cambiar tu teléfono, no querés gastar una fortuna y buscás algo bueno, bonito y barato, Mercado Libre tiene una oferta irresistible. Se trata de un celular Xiaomi que está rebajado de su precio y tiene características sobresalientes, como por ejemplo los 256 GB de memoria interna, su cámara de 50 MP y el sistema NFC.
Mercado Libre liquida teléfono Xiaomi con 256 GB de memoria interna, NFC y una cámara de lujo
Antes de comprar cualquier teléfono, te recomiendo analizar esta oferta de Mercado Libre: un Xiaomi bueno, bonito y barato
Mercado Libre remata uno de los mejores teléfonos de Xiaomi
Mercado Libre publicó en su plataforma una oferta irresistible. Se trata del Xiaomi Poco C85, un celular que llega como sucesor del Poco C75, por lo que se trata de un dispositivo notablemente mejorado, con características sobresalientes.
La autonomía es, sin duda, el pilar fundamental de este smartphone. Xiaomi ha equipado al Poco C85 con una batería masiva de 6.000 mAh, capacidad que supera el estándar de la industria y garantiza un uso prolongado incluso bajo exigencias intensas. Para complementar esta gran celda de energía, el teléfono admite carga rápida de 33 W, permitiéndonos recuperar la operatividad del celular en tiempos reducidos y eficientes.
En el apartado visual, el smartphone de Xiaomi impresiona con un panel de 6,9 pulgadas, un tamaño generoso. Esta pantalla ofrece una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que se traduce en una fluidez excepcional al desplazarse por menús o disfrutar de contenido multimedia.
El rendimiento está respaldado por el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, el cual trabaja en conjunto con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento interno de 256 GB, proporcionando potencia suficiente para la multitarea y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos.
Respecto a la fotografía y seguridad, el Poco C85 integra un sistema principal de 50 MP potenciado por una lente auxiliar, mientras que la cámara frontal de 8 MP asegura selfies nítidas. La seguridad biométrica está bien cubierta mediante un sensor de huellas dactilares lateral y un sistema de desbloqueo facial asistido por inteligencia artificial.
Finalmente, la conectividad es uno de sus puntos más robustos de este teléfono, ya que incorpora NFC para pagos sin contacto, Bluetooth y compatibilidad con redes WiFi de 2,4 y 5 GHz. Además, mantiene el valorado conector para auriculares que permite sintonizar radio FM, ofreciendo una versatilidad que muchos usuarios tradicionales todavía demandan.
En cuanto a su precio, Mercado Libre habitualmente lo vende a $399.999. Pero, por estos días, tiene una importante rebaja, ofreciéndose así a un valor de $305.799. Además, podés pagarlo en 6 cuotas de $69.778 con distintas tarjetas.