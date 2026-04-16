Mercado Libre liquida teléfono Xiaomi con 256 GB de memoria interna, NFC y una cámara de lujo

En el apartado visual, el smartphone de Xiaomi impresiona con un panel de 6,9 pulgadas, un tamaño generoso. Esta pantalla ofrece una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que se traduce en una fluidez excepcional al desplazarse por menús o disfrutar de contenido multimedia.

El rendimiento está respaldado por el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, el cual trabaja en conjunto con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento interno de 256 GB, proporcionando potencia suficiente para la multitarea y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos.

Respecto a la fotografía y seguridad, el Poco C85 integra un sistema principal de 50 MP potenciado por una lente auxiliar, mientras que la cámara frontal de 8 MP asegura selfies nítidas. La seguridad biométrica está bien cubierta mediante un sensor de huellas dactilares lateral y un sistema de desbloqueo facial asistido por inteligencia artificial.

Finalmente, la conectividad es uno de sus puntos más robustos de este teléfono, ya que incorpora NFC para pagos sin contacto, Bluetooth y compatibilidad con redes WiFi de 2,4 y 5 GHz. Además, mantiene el valorado conector para auriculares que permite sintonizar radio FM, ofreciendo una versatilidad que muchos usuarios tradicionales todavía demandan.

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