Entre las ofertas del mundo tech que podemos encontrar en Mercado Libre hay una que no pasa desapercibida. Es que la plataforma le aplicó un generoso descuento a uno de los teléfonos marca Motorola con mejor valoración por parte de los compradores. Por menos de $200.000 podés adquirir un smartphone gama media, con buena cámara y un procesador potente.
Mercado Libre remata este teléfono Motorola con una rebaja imperdible y lo vende a menos de $200.000
Si buscás un teléfono barato y que cumpla con sus funciones primordiales, Mercado Libre te trae este celular de Motorola
Mercado Libre: conseguí uno de los mejores teléfonos Motorola al precio más bajo del mercado
En las últimas horas, Mercado Libre publicó en su sitio web una oferta imperdible en uno de los celulares Motorola gama media. Se trata del modelo E15, un dispositivo que destaca por brindar una excelente relación precio-calidad.
Uno de los puntos más fuertes de este teléfono es su amplia pantalla de 6,67 pulgadas. Con una resolución HD+ (720 x 1612) y una densidad de 263 ppi, ofrece una visualización clara para contenidos multimedia, siendo perfecta para ver streaming.
Lo que realmente eleva la experiencia es su tasa de refresco de 90 Hz, una característica que aporta una suavidad notable al desplazarse por menús o redes sociales. Además, incorpora la tecnología HiD, optimizando la integración de la cámara frontal para aprovechar al máximo la superficie útil del panel.
En cuanto a su procesador, el Motorola E15 está impulsado por el chip MediaTek Helio G81: es de ocho núcleos y alcanza velocidades de hasta 2.0 GHz. Acompañando al procesador, encontramos una memoria RAM de 2 GB y un almacenamiento interno de 64 GB, una configuración estándar para usuarios que priorizan aplicaciones como WhatsApp e Instagram.
En lo que concierne al sistema de cámaras, el mismo está liderado por un sensor principal de 32 MP con apertura f/2.2. Este lente incluye funciones avanzadas para su categoría, como el Modo Pro, Modo Retrato y estabilización de video, permitiendo capturas en Full HD a 30 fps. Para las selfies, dispone de un sensor de 8 MP que garantiza videollamadas nítidas.
Finalmente, la autonomía es el pilar que sostiene al equipo gracias a su batería de 5200 mAh. Esta capacidad asegura más de una jornada completa de uso intensivo, complementada con un sistema de carga rápida y un cargador de 10W incluido en la caja, cerrando un paquete técnico sólido y confiable.
Como verás, se trata de uno de los teléfonos más completos del sector medio. Por lo tanto, esta oferta de Mercado Libre es irresistible: por tiempo limitado, la plataforma lo vende a tan solo $156.799 (habitualmente lo ofrece a $199.999).