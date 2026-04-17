Mercado Libre remata este teléfono Motorola con una rebaja imperdible y lo vende a menos de $200.000

motorola e15 Motorola E15, el teléfono gama media que está de oferta en Mercado Libre.

Lo que realmente eleva la experiencia es su tasa de refresco de 90 Hz, una característica que aporta una suavidad notable al desplazarse por menús o redes sociales. Además, incorpora la tecnología HiD, optimizando la integración de la cámara frontal para aprovechar al máximo la superficie útil del panel.

En cuanto a su procesador, el Motorola E15 está impulsado por el chip MediaTek Helio G81: es de ocho núcleos y alcanza velocidades de hasta 2.0 GHz. Acompañando al procesador, encontramos una memoria RAM de 2 GB y un almacenamiento interno de 64 GB, una configuración estándar para usuarios que priorizan aplicaciones como WhatsApp e Instagram.

En lo que concierne al sistema de cámaras, el mismo está liderado por un sensor principal de 32 MP con apertura f/2.2. Este lente incluye funciones avanzadas para su categoría, como el Modo Pro, Modo Retrato y estabilización de video, permitiendo capturas en Full HD a 30 fps. Para las selfies, dispone de un sensor de 8 MP que garantiza videollamadas nítidas.

Finalmente, la autonomía es el pilar que sostiene al equipo gracias a su batería de 5200 mAh. Esta capacidad asegura más de una jornada completa de uso intensivo, complementada con un sistema de carga rápida y un cargador de 10W incluido en la caja, cerrando un paquete técnico sólido y confiable.

motorola mercado libre Este teléfono de Motorola tiene un importante descuento en Mercado Libre.

Como verás, se trata de uno de los teléfonos más completos del sector medio. Por lo tanto, esta oferta de Mercado Libre es irresistible: por tiempo limitado, la plataforma lo vende a tan solo $156.799 (habitualmente lo ofrece a $199.999).