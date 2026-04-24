Al momento de comprar un teléfono, no solo debemos tener en cuenta sus características, sino también su precio. En Mercado Libre podemos encontrar celulares de todas las líneas, con miles de funciones y a distintos valores. Uno de los que destaca pertenece a Motorola y, por tiempo limitado, tiene una importante rebaja de $100.000. Conocé de qué smartphone se trata.
Mercado Libre rebaja $100.000 este teléfono Motorola con NFC, cámara de 50 MP y batería de larga duración
Antes de comprar un teléfono, es fundamental analizar esta oferta de Mercado Libre para un dispositivo Motorola gama media
El teléfono Motorola con funciones premium que tiene un importante descuento en Mercado Libre
El Moto G86 es un teléfono que logra un equilibrio destacable entre diseño, potencia y durabilidad. En su llamativa versión color lila, este smartphone no solo se posiciona como un objeto de deseo estético, sino como una herramienta capaz de responder a las exigencias de cualquier persona, apoyándose en los 8 GB de RAM y el procesador MediaTek Dimensity 7300 de 2,5 GHz.
Este teléfono que está rebajado en Mercado Libre, trae una pantalla de 6,7 pulgadas y una resolución de 1220 px x 2712 px, ofreciendo una densidad de píxeles que eleva la nitidez por encima del estándar habitual de su segmento.
Para respaldar este despliegue técnico, el smartphone de Motorola cuenta con 256 GB de memoria interna, asegurando que el almacenamiento no sea una preocupación al descargar aplicaciones pesadas o contenido multimedia de alta calidad.
Uno de los puntos fuertes del Moto G86 es su sistema de cámaras. Tiene un lente principal de 50 MP que se complementa con una cámara frontal de 32 MP de alto rendimiento. Lo que verdaderamente diferencia a este modelo es su capacidad para grabar video en 4K tanto con la cámara trasera como con la delantera, una función clave para quienes buscan calidad profesional en redes sociales sin depender de equipos de gama alta.
Finalmente, el Moto G86 destaca por su robustez, batería y conectividad. Es uno de los pocos en su rango que incluye certificación IP68, garantizando resistencia real ante el agua y el polvo. Su batería de 5.200 mAh promete autonomía para todo el día y además, tiene la novedosa tecnología NFC.
En lo que concierne al precio de este teléfono, Mercado Libre lo comercializa, generalmente, a $699.999. Pero, por tiempo limitado, podrás comprar el Moto G86 con una rebaja de $100.000, pagándolo a tan solo $599.999. Además, la plataforma permite la opción de pago en 12 cuotas sin interés.