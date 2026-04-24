Mercado Libre rebaja $100.000 este teléfono Motorola con NFC, cámara de 50 MP y batería de larga duración

moto g86 El Moto G86 es uno de los teléfonos más completos del mercado.

Para respaldar este despliegue técnico, el smartphone de Motorola cuenta con 256 GB de memoria interna, asegurando que el almacenamiento no sea una preocupación al descargar aplicaciones pesadas o contenido multimedia de alta calidad.

Uno de los puntos fuertes del Moto G86 es su sistema de cámaras. Tiene un lente principal de 50 MP que se complementa con una cámara frontal de 32 MP de alto rendimiento. Lo que verdaderamente diferencia a este modelo es su capacidad para grabar video en 4K tanto con la cámara trasera como con la delantera, una función clave para quienes buscan calidad profesional en redes sociales sin depender de equipos de gama alta.

Finalmente, el Moto G86 destaca por su robustez, batería y conectividad. Es uno de los pocos en su rango que incluye certificación IP68, garantizando resistencia real ante el agua y el polvo. Su batería de 5.200 mAh promete autonomía para todo el día y además, tiene la novedosa tecnología NFC.

mercado libre oferta telefono Este teléfono tiene una importante rebaja.

En lo que concierne al precio de este teléfono, Mercado Libre lo comercializa, generalmente, a $699.999. Pero, por tiempo limitado, podrás comprar el Moto G86 con una rebaja de $100.000, pagándolo a tan solo $599.999. Además, la plataforma permite la opción de pago en 12 cuotas sin interés.