Los sancionados por el PJ mendocino no apelarán y acusaron a Félix y Ciurca de proscribir al kirchnerismo

paloma scalco La ex concejala de Luján, Paloma Scalco.

Los dirigentes apuntados fueron Paloma Scalco, Bruno Ceschin, Hipólito Martínez, Gisela Melanie Flores, Nadir Yassuf, Mariela Herrera, Facundo Martín, Sebastián Videla, Katherina Hidalgo Acosta y Daniel Mazurenco.

Ninguno de ellos podrá presentarse a elecciones por 3 años bajo el sello partidario del PJ y perdieron la antigüedad partidaria.

Señalaron que no apelarán la decisión

Scalco aseguró que no apelarán la decisión del Tribunal de Disciplina partidario porque el congreso provincial del partido "está manejado por los Félix y Carlos Ciurca, que son los autores intelectuales de esta sanción".

"El PJ viene dividido hace tiempo. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para conservar la unidad en las elecciones de octubre del año pasado, lo hicimos y fuimos muy ordenados de seguir la decisión de campaña de quien fue su candidato y del presidente del partido. Y a las pocas semanas de haber hecho una campaña hablando de que le íbamos a poner límites a Milei y a Cornejo, el sector que responde a los intendentes decidió votar el presupuesto de Cornejo y votar San Jorge", deslizó.

"Buscan perseguir, amedrentar y proscribir (en referencia a los Félix y Ciurca) del partido a todo un sector que siempre ha buscado la unidad y lo mejor para el peronismo y para Mendoza como siempre lo ha hecho Anabel Fernández Sagasti", dijo, por otra parte, Ceschin.

Bruno Ceschin.jpg Bruno Ceschin fue uno de los sancionados por el Partido Justicialista.

"Esto no ayuda y profundiza el descontento. Afortunadamente en el corto plazo vendrá un nuevo presidente o presidenta que esperemos sea más dialoguista y busque grandes acuerdos y no se quede en la chiquita como los Felix", completó el ex diputado provincial.

Scalco también recordó que hubo dirigentes del Partido Justicialista que se unieron a otras alianzas, como La Unión Mendocina, y que no fueron sancionados.

"Sabíamos que estas consecuencias podían venir, pero también sabíamos que teníamos una gran responsabilidad de representar a un montón de compañeras y compañeros que entienden que el peronismo tiene que ser opositor. Y, lamentablemente, estas 2 personas que hoy conducen los destinos del peronismo han hecho que el peronismo sea testimonial en la Legislatura y busque casi cogobernar con Cornejo", sintetizó la lujanina.

La división del Partido Justicialista

En política siempre hay vuelta atrás, pero en el peronismo esa vuelta no se ve cercana. La división interna quedó expuesta no solo con la formalización de la sanción sino con la ruptura del bloque en la Legislatura.

El kirchnerismo formó su propio bloque Fuerza Patria, tanto en Diputados como en el Senado. Mientras que el Partido Justicialista, que sigue a Emir Félix y a los intendentes peronistas, conformó el interbloque "Encuentro Mendocino" con La Unión Mendocina.