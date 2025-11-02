Los mendocinos y la minería: según una encuesta mejora la percepción por su impacto en el empleo

El estudio tomó como referencia el que la encuestadora realizó en 2021, luego de que fracasara el intento de reforma de la ley 7722 en la Legislatura. Un intento fallido que sumió a la minería en un prolongado letargo del cual parece despertar ahora.

image Otra conclusión de la encuesta: un abrumador 75% consideró que "la mayoría de los beneficios" de la minería deben quedar en Mendoza

Imagen de la minería: más mendocinos a favor

Así, de los datos surge que en los últimos 4 años la percepción acerca de una minería que estuvo mucho tiempo demonizada mejoró sustancialmente. Esto, más allá de que casi la mitad de los opinantes admiten que saben "poco" sobre la actividad.

"No es extraño, pasa en otras provincias. A diferencia de 2021 pesó la decisión política de impulsar la minería, y de a poco se empieza a construir una identidad minera en Mendoza", señaló Ernesto Cussianovich, director de Poliarquía.

Las respuestas a la pregunta ¿Qué imagen tiene ud de la minería en Mendoza? son una muestra del reposicionamiento. En marzo del 2021 sólo 20% la consideraba "buena o muy buena", un porcentaje que trepó al 30% actualmente.

Y si bien quienes están a favor todavía no son mayoría, se emparejó la proporción frente a los rechazos: cuatro años atrás los que estaban a favor sumaban un 27% frente a 55% en contra, cuotas que pasaron a ser del 46% y 43% actualmente.

encuesta mineria De acuerdo a la encuesta de Poliarquía, este año mejoró la imagen de la minería que tienen los mendocinos respecto del 2021

La minería como generadora de empleo, un valor

El conocimiento de la existencia de yacimientos de cobre en la provincia ( un 65% reconoció estar al tanto) en cierto modo le abre las puertas de la opinión pública a PSJ Cobre Mendocino, el proyecto que es la punta de lanza en esta nueva etapa.

Pero hay más. Según interpretó Cussianovich, ya empezó a equipararse la noción del ambientalismo frente las urgencias que plantea la economía actual. Algo que cambió en apenas 6 meses, desde marzo hasta setiembre.

En el medio, el discurso de la apertura de sesiones legislativas del 1 de mayo, con la imágen del gobernador Cornejo alzando una piedra de cobre y una botella de vino como símbolos de convivencia resultó, a su criterio, de un poderoso efecto.

Precisamente, en el apartado sobre la minería como generadora de empleo las cifras son contundentes: por un lado más de 6 de cada 10 encuestados confió en que puede impactar en un mayor número de puestos de trabajo.

Además, con una mirada más generar, un 53% consideró que "puede contribuír al crecimiento económico" de Mendoza.

Para el responsable de la encuesta "son respuestas que corresponden al "Homo Economicus", que valora una mejora de las condiciones de vida de su familia en un país con una pobreza elevada. Así es difícil actuar como un "Homo Ecológicus".

image Para Ernesto Cussianovich, de Poliarquía, la encuesta también reflejó el peso de la decisión política de impulsar la minería en Mendoza

El control a las mineras, un tema vigente

El marco legal de la provincia prevé la figura de la Policía Ambiental minera, un reaseguro para garantizar un desarrollo acorde a la normativa ambiental. Hasta que se ponga en práctica, la percepción de los mendocinos está repartida.

¿Cómo evalúa el control del gobierno a las mineras? es el disparador en este punto. Y si bien un 30% respondió "bien" o "muy bien", también un 32% se inclinó por "mal" o "muy mal", lo que detrás de la paridad denota aún un grado de desconfianza.

Aunque no se relacione en forma directa, los más de 300 mendocinos que respondieron la encuesta de Poliarquía también fueron explícitos y contundentes sobre otro tema determinante: las regalías y el grueso de los beneficios de la actividad una vez que esté en marcha