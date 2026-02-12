Música fuerte, una discusión, una queja al 911 y una alcoholemia positiva. Esa caótica secuencia se vivió en la madrugada de este jueves en una de las zonas más concurridas del parque San Martín. Un conductor y su pareja terminaron a disposición de la Justicia al ser encontrados con altos grados de alcohol en sangre.
Estacionaron en el parque San Martín, pusieron música fuerte, discutieron y terminaron con alcoholemia positiva
Una joven pareja terminó protagonizando un desplazamiento policial en la zona de los caballitos de Marly. Ambos tenían un alto nivel de alcohol en sangre
El episodio ocurrió cerca de las 5 de este jueves en la rotonda de los caballitos de Marly, dentro del parque San Martín. En ese lugar se produjo un altercado entre dos grupos de personas que terminó en una alerta con un llamado al 911.
Según la información policial, una pareja se encontraba durmiendo en un auto en el lugar porque había viajado desde Tunuyán para un turno médico a primera hora de la mañana. Minutos después de las 5, un auto Chevrolet Cruze también se estacionó en esa rotonda del parque San Martín y sus ocupantes, una pareja, comenzó a gritar y poner música fuerte. Esto generó un altercado entre ambas partes.
Personal de la Unidad Policial Parque (UPP) llegó hasta el lugar y notó que los ocupantes del segundo vehículo tenían indicios de estar alcoholizados. Se les realizó el dosaje y efectivamente ambos arrojaron resultados positivo: el joven de 24 años tenía 2,22 gramos mientras que la chica de 19 años tenía 0,99.
Los efectivos policiales revisaron las cámaras de seguridad de la zona y detectaron que era el hombre quien había llegado alcoholizado manejando en Chevrolet Cruze. Ambos quedaron sometidos a un proceso Contravencional y además se dispuso el secuestro del vehículo.