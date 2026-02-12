Estacionaron en el parque San Martín, pusieron música fuerte, discutieron y terminaron con alcoholemia positiva

El episodio ocurrió cerca de las 5 de este jueves en la rotonda de los caballitos de Marly, dentro del parque San Martín. En ese lugar se produjo un altercado entre dos grupos de personas que terminó en una alerta con un llamado al 911.

Según la información policial, una pareja se encontraba durmiendo en un auto en el lugar porque había viajado desde Tunuyán para un turno médico a primera hora de la mañana. Minutos después de las 5, un auto Chevrolet Cruze también se estacionó en esa rotonda del parque San Martín y sus ocupantes, una pareja, comenzó a gritar y poner música fuerte. Esto generó un altercado entre ambas partes.