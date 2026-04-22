El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que le brinda múltiples beneficios a las personas con discapacidad. Por ejemplo, se puede acceder a derechos en materia de salud, educación, transporte, etc.
Certificado Único de Discapacidad: ¿cuánto cuesta tramitarlo?
Muchas personas se preguntan si para tramitar y obtener el Certificado Único de Discapacidad hay que pagar. Los detalles a continuación
Sin embargo, al momento de tramitar o de obtener este documento, siempre surge la misma pregunta: ¿cuánto cuesta?.
¿Cuánto cuesta tramitar el Certificado Único de Discapacidad?
La Secretaría Nacional de Discapacidad confirmó que el proceso de gestión del Certificado Único de Discapacidad es 100% gratuito en todas sus etapas.
Los profesionales que integran las Juntas Evaluadoras (médicos, psicólogos, trabajadores sociales) realizan su labor como parte del servicio estatal, por lo que el solicitante no debe abonar honorarios por la entrevista ni por la emisión del dictamen final, ya sea este positivo o denegatorio.
Sin embargo, desde el Gobierno Nacional advierten sobre la existencia de gestores que prometen "agilizar" el turno o "garantizar" la aprobación del CUD a cambio de un pago. Es importante explicar que no existen intermediarios autorizados por la Secretaría Nacional de Discapacidad para este trámite.
Cualquier solicitud de dinero para "reservar" un turno en la Junta Evaluadora o para "descargar" el CUD digital desde Mi Argentina debe ser denunciada de inmediato.
El trámite es personal y voluntario. El único costo indirecto que podría afrontar un solicitante es el derivado de la obtención de sus propios estudios médicos (si elige realizarlos en el sector privado) o el traslado hacia la sede de evaluación.
¿Qué beneficios le brinda el CUD a las personas con discapacidad?
- Salud y Prestaciones Médicas (Cobertura 100%): Acceso total a medicación, tratamientos de rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y ortesis, cubiertos por obras sociales o el sistema público.
- Transporte Gratuito: Viajes sin costo en transporte público de pasajeros (colectivos, trenes y subtes) de corta, mediana y larga distancia.
- Transporte y Movilidad:
- Símbolo Internacional de Acceso: Para libre tránsito y estacionamiento.
- Exención de peajes: En rutas nacionales y accesos a la Ciudad.
- Beneficios automotores: Exención de impuestos a la patente y beneficios en la compra de vehículos.
- Beneficios Económicos y Laborales:
- Asignaciones Familiares: Asignación por hijo con discapacidad, ayuda escolar anual, entre otras.
- Pensión No Contributiva (PNC): Requisito fundamental para solicitar la pensión por invalidez.
- Cupo laboral: Reserva de puestos en el sector público.