Certificado Único de Discapacidad: ¿cuánto cuesta tramitarlo?

Discapacidad El trámite para obtener el CUD en Argentina es gratuito.

Los profesionales que integran las Juntas Evaluadoras (médicos, psicólogos, trabajadores sociales) realizan su labor como parte del servicio estatal, por lo que el solicitante no debe abonar honorarios por la entrevista ni por la emisión del dictamen final, ya sea este positivo o denegatorio.

Sin embargo, desde el Gobierno Nacional advierten sobre la existencia de gestores que prometen "agilizar" el turno o "garantizar" la aprobación del CUD a cambio de un pago. Es importante explicar que no existen intermediarios autorizados por la Secretaría Nacional de Discapacidad para este trámite.

Cualquier solicitud de dinero para "reservar" un turno en la Junta Evaluadora o para "descargar" el CUD digital desde Mi Argentina debe ser denunciada de inmediato.

Discapacidad Nadie debe cobrarte nada por tramitar el CUD.

El trámite es personal y voluntario. El único costo indirecto que podría afrontar un solicitante es el derivado de la obtención de sus propios estudios médicos (si elige realizarlos en el sector privado) o el traslado hacia la sede de evaluación.

¿Qué beneficios le brinda el CUD a las personas con discapacidad?