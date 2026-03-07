Carrusel VIP en las Terrazas del Hyatt 2026: looks, figuras y más

Desde hace años, vivir el Carrusel de las Reinas desde el emblemático hotel Hyatt se ha convertido en un uno de los eventos más exclusivos y esperados del calendario vendimial y este 2026 no fue la excepción con convocatoria de lujo.

Como en todas sus ediciones, las figuras e invitados que dijeron presente fueron agasajados con un sofisticado cocktail en el que no faltaron vinos de alta gama, espumantes, catering con propuestas gastronómicas para todos los gustos y hasta regalos y souvenirs.