En fotos

Carrusel VIP en las Terrazas del Hyatt 2026: looks, figuras y más

Detalles de todo lo que sucedió en las Terrazas del Hotel Park Hyatt tras el Carrusel. Quiénes estuvieron, los outfits y tendencias

Redacción de UNO
Caro Losada eligió un total demin.

Foto: Lucas Castro/ Diario UNO

Una vez más el Carrusel más chic se vivió en las Terrazas del Hyatt que volvieron a ser las elegidas por famosos, políticos locales y nacionales, socialités, empresarios y turistas de todo el mundo para disfrutar del desfile de carros a puro glamour con vista privilegiada.

Desde hace años, vivir el Carrusel de las Reinas desde el emblemático hotel Hyatt se ha convertido en un uno de los eventos más exclusivos y esperados del calendario vendimial y este 2026 no fue la excepción con convocatoria de lujo.

Como en todas sus ediciones, las figuras e invitados que dijeron presente fueron agasajados con un sofisticado cocktail en el que no faltaron vinos de alta gama, espumantes, catering con propuestas gastronómicas para todos los gustos y hasta regalos y souvenirs.

Las Terrazas del Hyatt son el escenario ideal para desfilar los mejores looks. Tanto mujeres como hombres presumieron su faceta más fashionista apostando por las tendencias infaltables de la temporada estival y anticipando las que serán furor este otoño 2026.

¿Las más elegidas? El boho chic al igual que conjuntos monocromáticos. Los siempre acertados tonos neutros tuvieron su protagonismo, el infaltable estilo lencero se robó todas las miradas y los accesorios de inspiración cowboy fueron los favoritos como cierre perfecto para outfits imposibles de pasar desapercibidos.

Las fotos de los mejores looks y los presentes del Carrusel 2026 en las Terrazas del Hyatt:

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Luis Petri y Cristina Pérez
Luis Petri y Cristina Pérez.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Juana y Agustina
Julieta y Agustina, las más cancheras.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Luciano Brachetti y Sol Buck
Luciano Barchetti y Sol Buck.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Alejandro Spinello y Alejandro Marley
Alejandro Spinello, CEO de Grupo Am&eacute;rica Interior junto a Marley.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Claudia Farina
Claudia Farina.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Rocío y Queimi Herrera
Hermanas combinadas: Rocío y Queimi Herrera.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Paola Piquer
Paola Piquer, Gerente Editorial en Grupo América Interior.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Cecilia Romano
Cecilia Romano.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Lucas Erio y Jerónimo Shantal
Lucas Erio y Jerónimo Shantal.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Alejandro Spinello y Daniela Clerici
Alejandro Spinello, CEO Grupo América Interior, y Daniela Clerici, Gerente General Grupo América Interior.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Mariela Marti, Charo Chocano y Silvia Hermana
Mariela Marti, Charo Chocano y Silvia Hermana.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Soledad Casal
Soledad Casal.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Carolina Sinalli
Desde Buenos Aires, Carolina Sinalli.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Caro Lozada 2
Caro Losada eligió un total demin.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Mariela Moreno y Paula Crombas
Mariela Moreno y Paula Crombas.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Alejandra Gallardo
Alejandra Gallardo.

Vendimia 2026 Teraza Hyatt Emilia Baccarini
Emilia Baccarini.

