Carrusel VIP en las Terrazas del Hyatt 2026: looks, figuras y más

Una vez más el Carrusel más chic se vivió en las Terrazas del Hyatt que volvieron a ser las elegidas por famosos, políticos locales y nacionales, socialités, empresarios y turistas de todo el mundo para disfrutar del desfile de carros a puro glamour con vista privilegiada.
Desde hace años, vivir el Carrusel de las Reinas desde el emblemático hotel Hyatt se ha convertido en un uno de los eventos más exclusivos y esperados del calendario vendimial y este 2026 no fue la excepción con convocatoria de lujo.
Como en todas sus ediciones, las figuras e invitados que dijeron presente fueron agasajados con un sofisticado cocktail en el que no faltaron vinos de alta gama, espumantes, catering con propuestas gastronómicas para todos los gustos y hasta regalos y souvenirs.
Las Terrazas del Hyatt son el escenario ideal para desfilar los mejores looks. Tanto mujeres como hombres presumieron su faceta más fashionista apostando por las tendencias infaltables de la temporada estival y anticipando las que serán furor este otoño 2026.
¿Las más elegidas? El boho chic al igual que conjuntos monocromáticos. Los siempre acertados tonos neutros tuvieron su protagonismo, el infaltable estilo lencero se robó todas las miradas y los accesorios de inspiración cowboy fueron los favoritos como cierre perfecto para outfits imposibles de pasar desapercibidos.
Las fotos de los mejores looks y los presentes del Carrusel 2026 en las Terrazas del Hyatt: