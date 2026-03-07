La COVIAR presentó al torrontés riojano como nuevo estandarte para promover el vino argentino

Vendimia 2026 desayuno Coviar Ulpiano Suarez, Rodolfo Suarez, Celso Jaque Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

“Todos los miembros del directorio trabajamos ad honorem por la vitivinicultura argentina. Los consensos son condición para avanzar en COVIAR y está bien que así sea. Nuestra misión es posibilitar el desarrollo de sus actores y crearles nuevas oportunidades. Los objetivos estratégicos apuntan a la mejora de la rentabilidad, la producción y la calidad”, describió.

El torrontés riojano, como estandarte para los nuevos hábitos de consumo

El presidente de la COVIAR, riojano él, anunció un convenio de promoción del torrontés riojano. “En una vitivinicultura caracterizada por su extensión territorial, el torrontés riojano emerge como el vino blanco distintivo, ante la consolidación del malbec”.

Lo describió como un “vino ideal que se adapta a los nuevos hábitos del consumo” y que puede demostrar que “el vino argentino también puede ser una bebida descontracturada, refrescante, con llegada a los jóvenes y a las mujeres”.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Mario Gonzalez, Alfredo Cornejo Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El futuro del vino

“La diversificación es el rumbo. La vitivinicultura tiene enormes desafíos por delante pero también tiene una visión estratégica compartida y la convicción de que la vitivinicultura argentina se construye entre todos”, resaltó el presidente saliente de la COVIAR.

Nota en proceso.