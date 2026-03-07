Mario González, presidente saliente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), defendió la corporación –en tiempos en los que se discute a nivel nacional su productividad y transparencia- como una herramienta necesaria para el sector, donde “donde conviven todos los espacios de la cadena productiva del vino. Los problemas se resuelven con diálogo y acuerdos”.
La COVIAR presentó al torrontés riojano como nuevo estandarte para promover el vino argentino
En su discurso en el hotel Hyatt, durante el tradicional Desayuno de la COVIAR que reunió a la política con la industria vitivinícola en uno de los actos clave de la Vendimia 2026, el bodeguero anunció un convenio de promoción del torrontés riojano.
Ante la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el gobernador Alfredo Cornejo, empresarios, productores y el mundo de la política, hizo un repaso de la gestión que dejará en manos del mendocino Fabián Ruggeri, presidente electo de la institución.
“Todos los miembros del directorio trabajamos ad honorem por la vitivinicultura argentina. Los consensos son condición para avanzar en COVIAR y está bien que así sea. Nuestra misión es posibilitar el desarrollo de sus actores y crearles nuevas oportunidades. Los objetivos estratégicos apuntan a la mejora de la rentabilidad, la producción y la calidad”, describió.
El torrontés riojano, como estandarte para los nuevos hábitos de consumo
El presidente de la COVIAR, riojano él, anunció un convenio de promoción del torrontés riojano. “En una vitivinicultura caracterizada por su extensión territorial, el torrontés riojano emerge como el vino blanco distintivo, ante la consolidación del malbec”.
Lo describió como un “vino ideal que se adapta a los nuevos hábitos del consumo” y que puede demostrar que “el vino argentino también puede ser una bebida descontracturada, refrescante, con llegada a los jóvenes y a las mujeres”.
El futuro del vino
“La diversificación es el rumbo. La vitivinicultura tiene enormes desafíos por delante pero también tiene una visión estratégica compartida y la convicción de que la vitivinicultura argentina se construye entre todos”, resaltó el presidente saliente de la COVIAR.
