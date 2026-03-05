Cornejo anunció una app para inversores que aportará información sobre terrenos de toda la provincia

Alfredo Cornejo durante su exposición en el Foro de Inversiones y Negocios. Foto Nicolás Ríos. El gobernador Alfredo Cornejo anunció la creación de una app para inversores.

"Información que antes requería semanas de gestión burocrática, va a estar disponible en tiempo real. Eso también es transparencia. Eso también genera confianza", afirmó Cornejo, aunque no confirmó una fecha de lanzamiento.

Cornejo reiteró su apoyo a Milei

El ministro de Economía llegó un poco tarde al encuentro y el presentador informó al público que se iban a tomar un "break" para que pueda llegar Caputo. "Hacemos un break porque el ministro quiere escuchar al gobernador", dijo y cuando el funcionario nacional llegó al Hilton Cornejo comenzó a hablar.

El mandatario fue claro en su respaldo al gobierno nacional: "Compartimos la visión de transformación con la Nación y acompañamos ese proceso porque la Argentina necesita reglas más claras".

También señaló que Mendoza lleva casi una década aplicando políticas que hoy se están discutiendo a nivel nacional y que la provincia está "especialmente preparada para la nueva etapa de la Argentina".

alfredo cornejo luis caputo inflacion El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía Luis Caputo.

Sobre la apertura económica, el gobernador advirtió que no debe leerse como una amenaza sino como una invitación a competir, y aseguró que las pymes mendocinas están preparadas para ello.

"El Estado no compite con la inversión privada, sino que la habilita", remarcó.

El reclamo de Alfredo Cornejo por la coparticipación

El momento más duro del discurso llegó cuando Cornejo apuntó contra la distribución de fondos.

"Mendoza es la segunda jurisdicción más perjudicada por la ley de coparticipación en el país", afirmó, y fue contundente con los números: "Si Mendoza recibiera la coparticipación per cápita que reciben provincias comparables, podríamos haber bajado 50% más los impuestos".

El gobernador pidió que esa situación sea reconocida no solo en lo académico sino también en la práctica y en el plano político.

Minería y reforma laboral

Cornejo también se dirigió a los inversores mineros y les envió un mensaje: "Mendoza está construyendo una nueva institucionalidad para el sector".

El mandatario mendocino Alfredo Cornejo en el foro empresarial. Foto Nicolás Ríos.

"La reforma laboral que hemos acompañado puede ser un factor central", analizó, y remarcó que desde hace años viene bregando por la regionalización de los convenios colectivos de trabajo.

El pedido por la reforma tributaria

En sintonía con el sector empresario, Cornejo pidió ante Caputo una reforma tributaria integral. "Bajar impuestos y simplificar no es solo una demanda empresarial, es la única forma de que más argentinos elijan la formalidad. Y un país con más trabajadores registrados es un país con más confianza", expresó.

El gobernador cerró su discurso con una definición que resumió el tono de toda su presentación: "Mendoza no promete milagros, ofrece experiencia, previsibilidad y un rumbo. Empezamos antes, sostuvimos el camino y hoy estamos en condiciones de decir que nuestra provincia puede ser protagonista de la nueva Argentina que está llegando".