El gobernador Alfredo Cornejo anunció este jueves la herramienta para inversores "Inteligencia Territorial Mendoza", que permitirá conocer en tiempo real la factibilidad técnica de cualquier terreno en la provincia sin necesidad de trámites burocráticos.
Cornejo anunció una app para inversores que aportará información sobre terrenos de toda la provincia
La herramienta reemplaza semanas de gestión burocrática. Fue anunciada en el Foro del CEM ante Caputo y empresarios
El anuncio lo realizó durante la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios del Consejo Empresario Mendocino (CEM), celebrado en el Hotel Hilton, con la presencia del ministro de Economía Luis Caputo, empresarios e inversores.
Según explico el mandatario, la aplicación permitirá conocer en tiempo real si un terreno cuenta con servicio de agua, electricidad y riego, cercanía a rutas, indicadores urbanos y estados de las tierras fiscales con sus opciones de concesión o venta.
"Información que antes requería semanas de gestión burocrática, va a estar disponible en tiempo real. Eso también es transparencia. Eso también genera confianza", afirmó Cornejo, aunque no confirmó una fecha de lanzamiento.
Cornejo reiteró su apoyo a Milei
El ministro de Economía llegó un poco tarde al encuentro y el presentador informó al público que se iban a tomar un "break" para que pueda llegar Caputo. "Hacemos un break porque el ministro quiere escuchar al gobernador", dijo y cuando el funcionario nacional llegó al Hilton Cornejo comenzó a hablar.
El mandatario fue claro en su respaldo al gobierno nacional: "Compartimos la visión de transformación con la Nación y acompañamos ese proceso porque la Argentina necesita reglas más claras".
También señaló que Mendoza lleva casi una década aplicando políticas que hoy se están discutiendo a nivel nacional y que la provincia está "especialmente preparada para la nueva etapa de la Argentina".
Sobre la apertura económica, el gobernador advirtió que no debe leerse como una amenaza sino como una invitación a competir, y aseguró que las pymes mendocinas están preparadas para ello.
"El Estado no compite con la inversión privada, sino que la habilita", remarcó.
El reclamo de Alfredo Cornejo por la coparticipación
El momento más duro del discurso llegó cuando Cornejo apuntó contra la distribución de fondos.
"Mendoza es la segunda jurisdicción más perjudicada por la ley de coparticipación en el país", afirmó, y fue contundente con los números: "Si Mendoza recibiera la coparticipación per cápita que reciben provincias comparables, podríamos haber bajado 50% más los impuestos".
El gobernador pidió que esa situación sea reconocida no solo en lo académico sino también en la práctica y en el plano político.
Minería y reforma laboral
Cornejo también se dirigió a los inversores mineros y les envió un mensaje: "Mendoza está construyendo una nueva institucionalidad para el sector".
"La reforma laboral que hemos acompañado puede ser un factor central", analizó, y remarcó que desde hace años viene bregando por la regionalización de los convenios colectivos de trabajo.
El pedido por la reforma tributaria
En sintonía con el sector empresario, Cornejo pidió ante Caputo una reforma tributaria integral. "Bajar impuestos y simplificar no es solo una demanda empresarial, es la única forma de que más argentinos elijan la formalidad. Y un país con más trabajadores registrados es un país con más confianza", expresó.
El gobernador cerró su discurso con una definición que resumió el tono de toda su presentación: "Mendoza no promete milagros, ofrece experiencia, previsibilidad y un rumbo. Empezamos antes, sostuvimos el camino y hoy estamos en condiciones de decir que nuestra provincia puede ser protagonista de la nueva Argentina que está llegando".