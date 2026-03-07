El gobernador Alfredo Cornejo hizo un alto en la agetreada agenda de los actos de Vendimia para festejar en sus redes que Mendoza haya quedado en el podio de las 3 provincias con mejor empleo privado registrado.
Cornejo festejó que Mendoza esté en el podio de las 3 provincias con más empleo privado
El gobernador celebró el dato del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que muestra que el empleo privado en Mendoza se sostuvo entre 2023 y 2025
Se basó en los datos que difundió el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que comparó la generación de empleo privado en las 24 provincias entre 2023 y 2025 y armó un ránking.
"Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país. Solo nos superan Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta", posteó el gobernador explicando también en qué se basa el liderazgo de esas provincias patagónicas.
Cómo es el ránking de empleo privado del país
Si bien Alfredo Cornejo festejó el podio que ocupa Mendoza entre las provincias que más empleo privado generó, lo cierto es que su gestión logró sostenerlo porque según el testeo que hizo el SIPA en estas tierras en dos años sólo cayó un 0,6%.
En el ránking que refleja cómo se comportó el empleo privado en las distintas provincias entre noviembre del 2023 y el mismo mes del 2025 se muestra que Neuquén logró crecer un 3,4%, seguida por Río Negro que aumentó ese registro en un 0,7%.
Detrás de ellas aparece Mendoza que cayó un 0,6%, y que junto a San Juan que también se precipitó un 0,9% son las provincias con menor caída.
Lejos están de Tucumán, en donde el trabajo privado cayó un 1,5% y muy lejos de otras provincias de la pampa húmeda, como son Santa Fe que se desplomó en un 2,5%.
Cierra ese ránking la provincia de Santa Cruz en donde ese empleo privado se desmoronó un 16,2% en los últimos dos años.