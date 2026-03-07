Cornejo festejó que Mendoza esté en el podio de las 3 provincias con más empleo privado

Tuit de Cornejo por empleo privado

Cómo es el ránking de empleo privado del país

Si bien Alfredo Cornejo festejó el podio que ocupa Mendoza entre las provincias que más empleo privado generó, lo cierto es que su gestión logró sostenerlo porque según el testeo que hizo el SIPA en estas tierras en dos años sólo cayó un 0,6%.

En el ránking que refleja cómo se comportó el empleo privado en las distintas provincias entre noviembre del 2023 y el mismo mes del 2025 se muestra que Neuquén logró crecer un 3,4%, seguida por Río Negro que aumentó ese registro en un 0,7%.

Ranking de empleo privado por provincia

Detrás de ellas aparece Mendoza que cayó un 0,6%, y que junto a San Juan que también se precipitó un 0,9% son las provincias con menor caída.

Lejos están de Tucumán, en donde el trabajo privado cayó un 1,5% y muy lejos de otras provincias de la pampa húmeda, como son Santa Fe que se desplomó en un 2,5%.

Cierra ese ránking la provincia de Santa Cruz en donde ese empleo privado se desmoronó un 16,2% en los últimos dos años.