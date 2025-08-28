Pava eléctrica: el error que no tenés que cometer para que no se arruine

El sarro es una acumulación de minerales presentes en el agua, sobre todo en zonas donde el suministro tiene un alto contenido de calcio y magnesio. Con el tiempo, esta capa blanca o amarillenta se adhiere al fondo de la pava eléctrica, al afectar tanto su apariencia como su funcionamiento.

La presencia del sarro puede acarrear una serie de efectos negativos que afectan tanto al aparato como a la experiencia de consumo de los usuarios. Llegando, incluso, al punto de dejarla inutilizable nuestra pava eléctrica.

El exceso de sarro puede ayudar a que se junte malos olores, sabores extraños y la aparición de óxido son posibles consecuencias de este descuido, que surge de no prestarle atención a los manuales de instrucciones. También puede provocar que se apague antes del hervor y otros desperfectos en su normal funcionamiento.

En algunos casos, el exceso de depósito puede derivar en un funcionamiento defectuoso del hervidor, haciendo que este se apague antes de alcanzar la temperatura adecuada o incluso genere fallas en el sistema de calefacción.

La falta de atención al mantenimiento también pone en riesgo la durabilidad y la eficiencia energética del electrodoméstico. Por eso es recomendable limpiar nuestra pava eléctrica, al menos, una vez al mes.

Pava eléctrica: cómo limpiarla correctamente

Recomiendan limpiar y descalcificar la pava eléctrica una vez por mes o como máximo una vez cada dos meses, según la intensidad del uso.

Para quienes viven en zonas con agua "dura" como por ejemplo, Mendoza, o en las que sale más sucia, es conveniente hacerlo todavía más seguido.

Una de las opciones caseras más utilizadas es descalcificarla con vinagre. Se llena la pava eléctrica con medio litro de vinagre y se deja durante al menos 45 minutos. Luego se enjuaga 4 o 5 veces.

Otra alternativa es limpiar la pava eléctrica con ácido cítrico. Agregarle uno o varios limones cortados y hervirlos con agua. Dejarlo actuar durante media hora. Vaciar y enjuagar 4 o 5 veces.