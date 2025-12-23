Descubrimiento de una iglesia enterrada de hace miles de años sorprende a la arqueología

El aspecto más relevante de la investigación reside en la cercanía física entre los centros de culto. El recinto cristiano se ubica a escasos metros de una fortificación sasánida activa, donde se rendía culto bajo los preceptos zoroástricos. Esta proximidad inmediata indica que los practicantes de ambas fe compartían el entorno cotidiano en paz, incluso en tiempos donde el cristianismo ganaba terreno dentro de las fronteras persas.

La arqueología y las evidencias de integración regional

excavacion irak Los arqueólogos se vieron sorprendidos por el hallazgo.

El caso de Iraq encuentra eco en otras latitudes, lo que refuerza la hipótesis de una tolerancia extendida. A unos 600 kilómetros al norte, en la actual Georgia, el sitio de Dedoplis Gora presenta un escenario similar de integración cultural. En un complejo palaciego de dos milenios de antigüedad, se identificaron espacios sagrados donde convergían distintas tradiciones. Los registros señalan que las élites locales veneraban deidades iraníes combinadas con figuras astrales de la región.

Las estructuras excavadas revelan habitaciones para usos diversos bajo un mismo techo: desde altares con fuego sagrado propios del zoroastrismo hasta áreas destinadas al culto griego de Apolo y ceremonias vinculadas a la fertilidad agrícola. Estos antecedentes refuerzan la idea de que la religión oficial persa mantuvo, durante largos periodos, una actitud abierta hacia otras creencias. La evidencia material confirma que la integración era una realidad palpable en diversos puntos del imperio.