Se realizó un nuevo acto de Colación de la Universidad de Congreso en Sede San Juan

“A veces uno se enoja, se frustra, se pregunta por qué a mí. Pero después entendés que lo que te toca también te forma. Y ahí decidís si te quedás quieto o avanzás”, expresó con emoción Nicolás.

“Recibir la bandera es una alegría inmensa. Pienso en todo lo que costó llegar hasta acá, en los días difíciles. Esta bandera no es solo mía, es de mi familia y de todos los que me ayudaron a seguir”, agregó entre aplausos de todos los presentes.

Colación SJ - 6 Acto de Colación en el Centro de Convenciones de San Juan fue una jornada cargada de emoción, orgullo y compromiso.

Durante la ceremonia, el Rector de la Universidad de Congreso, Mg. Ing. Rubén Bresso, destacó que “este acto simboliza el compromiso de nuestra comunidad con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento al mérito académico sin barreras”.

También se entregaron menciones y distinciones a los nuevos escoltas, quienes acompañarán al abanderado durante el ciclo lectivo 2026.

Posteriormente, una de las flamantes graduadas tomó la palabra para expresar, en nombre de sus compañeros, el significado de alcanzar este logro tan esperado. Sus palabras fueron seguidas por el discurso del Rector y el juramento de los nuevos profesionales, en un clima de profunda emoción y orgullo compartido.

Finalizada la primera parte del programa, se inició la entrega de diplomas por carrera, a cargo de las autoridades de cada Facultad y Coordinación Académica. Además, se otorgaron reconocimientos especiales a los mejores promedios de las distintas titulaciones.

El encuentro culminó con una ovación general y la tradicional foto grupal de los graduados sobre el escenario, símbolo de un nuevo comienzo y de la huella que deja cada cohorte en la comunidad universitaria.

Durante toda la ceremonia, autoridades, docentes, familiares y compañeros acompañaron con aplausos cada momento, haciendo de esta jornada una verdadera celebración del esfuerzo, la inclusión y el espíritu universitario.