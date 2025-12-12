El acto de la Universidad de Congreso se realizó el pasado viernes 28 de noviembre en el Auditorio Ángel Bustelo y contó con 220 nuevos profesionales que recibieron sus títulos, de la sede Mendoza, los graduados fueron acompañados por familiares y amigos.
La Universidad de Congreso realizó su Acto de Colación de Grado XXVIII
La Universidad de Congreso felicita a los graduados 2025, en todas las Sedes de la UC, por el logro obtenido
De la mano de Verónica Cangemi
La apertura estuvo a cargo del Programa de Canto Lírico de la Universidad, dirigido por la Soprano Internacional Verónica Cangemi, quienes interpretaron algunas piezas. Luego se realizó el cambio de abanderados para poder conformar la mesa académica.
El acto continuo con las palabras de uno de los graduados para poner en palabras la sensación de sus colegas, el momento se vivió con mucha emoción y en sintonía se procedió a escuchar el discurso del Rector y el juramento de los graduados.
Los graduados recibieron sus diplomas
Una vez finalizada la primera parte del programa, los graduados comenzaron a ser llamados por carrera para recibir sus Diplomas, las Autoridades de cada Facultad y Carrera fueron las encargadas de entregarlos. Luego se reconocieron a los mejores graduados por cada carrera.
Para finalizar se invitó a los profesionales para sumarse a la tradicional foto con sus títulos. Las imágenes del Acto de Colación de Grado XXVIII se pueden ver en las redes de la Universidad de Congreso y en el drive al inicio de la nota.