La Universidad de Congreso realizó su Acto de Colación de Grado XXVIII.

De la mano de Verónica Cangemi

La apertura estuvo a cargo del Programa de Canto Lírico de la Universidad, dirigido por la Soprano Internacional Verónica Cangemi, quienes interpretaron algunas piezas. Luego se realizó el cambio de abanderados para poder conformar la mesa académica.

El acto continuo con las palabras de uno de los graduados para poner en palabras la sensación de sus colegas, el momento se vivió con mucha emoción y en sintonía se procedió a escuchar el discurso del Rector y el juramento de los graduados.