La Universidad de Congreso comienza su período de receso de verano

Receso 2025-2026

Retorno de actividades

El 3 de febrero retomarán las actividades con normalidad, los estudiantes podrán volver a realizar sus consultas respecto a mesas e inscripciones al cursado, o bien revisar el calendario académico.

Las inscripciones para Postulantes de primer año de todas las carreras estarán abiertas hasta el 7 de marzo de 2026, el trámite es online y recibirán la información de pago y usuarios antes de iniciar el preuniversitario el 7 de febrero.