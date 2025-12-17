Inicio Sociedad Universidad de Congreso
La Universidad de Congreso comienza su período de receso de verano

La Universidad de Congreso inicia su receso de verano el 22 de diciembre y retoma actividades el 3 de febrero. Información sobre inscripciones y biblioteca

Por UNO
El lunes 22 de diciembre la Universidad de Congreso entrará en período de receso de verano, durante el mes de enero no contará con actividades académicas y/o administrativas.

Receso 2025-2026

Retorno de actividades

El 3 de febrero retomarán las actividades con normalidad, los estudiantes podrán volver a realizar sus consultas respecto a mesas e inscripciones al cursado, o bien revisar el calendario académico.

Las inscripciones para Postulantes de primer año de todas las carreras estarán abiertas hasta el 7 de marzo de 2026, el trámite es online y recibirán la información de pago y usuarios antes de iniciar el preuniversitario el 7 de febrero.

Biblioteca durante el receso de verano

Recordamos que la Biblioteca tendrá a disposición de ustedes los préstamos de libros extendido por el receso de verano. Tendrán tiempo hasta el 19 de diciembre para retirar los ejemplares que necesiten utilizar durante el receso.

