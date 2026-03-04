Banco Macro invita a la charla exclusiva de Estanislao Bachrach en Mendoza

WhatsApp Image 2026-03-03 at 6.55.31 PM La cita tendrá lugar este jueves 05 de marzo a las 9:00 horas. Bajo el sello de su prestigioso ciclo "Mentes que mueven Montañas", Bachrach ofrecerá la conferencia magistral: "La gente que impulsa decisiones extraordinarias. Neurociencia, emociones y cambio".

Estanislao Bachrach explorará cómo el conocimiento del cerebro y el manejo de las emociones son los verdaderos motores detrás de las decisiones que transforman organizaciones y generan valor real.

Banco Macro acompaña una vez más al Consejo Empresario Mendocino y al Gobierno de la Provincia en este Foro, consolidando su rol como el aliado estratégico que combina solidez financiera con innovación constante.

La charla está diseñada para ser un punto de encuentro de alto valor para invitados especiales y clientes, donde el pensamiento crítico se une a las oportunidades de inversión.

Presencia estratégica en la Vendimia de Banco Macro

La agenda de Banco Macro para este jueves no termina en el Foro. Al caer la tarde, a las 20:00 horas, el banco se trasladará al Park Hyatt Mendoza como main sponsor de la Chachingo Wine Fair - Park Hyatt Edition.

En este evento Macro celebrará el espíritu de la Vendimia junto a Alejandro Vigil, maridando la mejor gastronomía y vinos de alta gama en un entorno de relacionamiento de primer nivel.

Con estas iniciativas, Banco Macro consolida su presencia en los espacios de decisión más importantes del país, demostrando que para generar valor en cada región es necesario estar cerca, conocer el territorio y, sobre todo, pensar en grande.

Pensá en Grande, pensá en Macro.

Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.490 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de casi 500 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.