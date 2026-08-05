Uso agua mineral y el termo que utilizo igual se llena de sarro: por qué sucede si no es agua de la canilla

En mi casa ya hace mucho tiempo que se consume agua mineral embotellada por la desconfianza que genera consumir el agua de la canilla. El problema es que llama mucho la atención la gran cantidad de sarro que se acumula por ejemplo en el termo que utiliza a diario.
Por qué sucede esto, si uno está utilizando agua mineral que supuestamente es de mucha mejor calidad que el agua potable que sale por la canilla
Uno toma la decisión de consumir agua mineral por la desconfianza que genera muchas veces el agua potable o porque tiene mal sabor puede llegar a tener gusto a cloro, dependiendo también de la zona de dónde es el agua
La explicación sencilla y todo aquel que use agua mineral para consumo diario, no debería sorprenderse si ve como en el termo se van multiplicando las capas de sarro con el paso del tiempo.
Agua mineral y sarro: por qué se acumula en el termo si no es agua de la canilla
El agua mineral también produce sarro porque contiene minerales disueltos como calcio y magnesio. Cuando esa agua se calienta esos minerales se separan del líquido se cristalizan y terminan pegándose a la pared del termo.
Por qué pasa con el agua mineral
- Pasa que no es agua destilada. Aunque no tenga las impurezas del agua de red, el agua embotellada mantiene minerales naturales.
- Cuando el agua se calienta para el mate o el té, el equilibrio químico cambia y los minerales se cristalizan.
- Con cada uso, una microcapa se suma a la anterior hasta volverse visible.
Cómo limpiar el sarro del termo
- Llenar el termo con partes iguales de agua caliente y vinagre blanco, dejar actuar 20 minutos y enjuagar.
- Colocar una cucharadita de ácido cítrico con agua caliente, dejar reposar y enjuagar bien.
En pocas palabras
- Sarro en el termo: El agua mineral, aunque de mejor calidad, también genera sarro por sus minerales disueltos.
- Explicación del fenómeno: Al calentarse, minerales como calcio y magnesio se cristalizan y adhieren al recipiente.
- Soluciones de limpieza: El vinagre blanco o el ácido cítrico son efectivos para eliminar la acumulación de sarro.