Investigan si hubo mala praxis en la muerte de una joven madre ocurrida en Tunuyán

Ayelén Moyano falleció el miércoles en el hospital Scaravelli, de Tunuyán. La familia sospecha que fue víctima de mala praxis.

La sospecha que planteó el esposo de Ayelén

En declaraciones a medios del Valle de Uco, Diego Gambarte contó que la joven había cumplido con todos los estudios prequirúrgicos exigidos antes de la intervención y que ninguno había detectado complicaciones que impidieran realizar la cirugía.

El hombre sostuvo que la familia sospecha que pudo haberse producido un error en la administración de la anestesia. Esta es una hipótesis de los allegados y no una conclusión confirmada por la investigación, que permanece bajo secreto de sumario.

Cómo ocurrió la muerte de la joven

De acuerdo con el relato de su esposo, Ayelén Moyano llegó el martes al hospital Scaravelli en buen estado de salud, acompañada por su madre, para someterse a una ligadura de trompas programada. Según aseguró, la intervención se desarrolló con normalidad y luego fue trasladada a una sala común para su recuperación.

Siempre según la versión del marido, fue la madre de la joven quien advirtió que Ayelén "se estaba poniendo azul". En ese momento, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal médico logró reanimarla y la trasladó nuevamente al quirófano.

Gambarte relató que los profesionales volvieron a intervenirla para determinar si presentaba una hemorragia interna. Sin embargo, sostuvo que para entonces la joven ya había sufrido un daño cerebral producto del episodio. Las circunstancias que desencadenaron la descompensación y la causa de la muerte forman parte de la investigación judicial.