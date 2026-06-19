La muerte de Ayelén Moyano, una joven mamá de 22 años que ingresó al hospital Scaravelli de Tunuyán para una ligadura de trompas programada, es investigada por la Justicia mientras la familia apunta a una presunta mala praxis durante la intervención.
Investigan si hubo mala praxis en la muerte de una joven madre ocurrida en Tunuyán
Ayelén Moyano, mamá de dos niños, fue a ligarse las trompas al hospital Scaravelli el martes pasado. El miércoles falleció de un paro cardiorrespiratorio
La mujer tenía dos niños pequeños y antes de ser sometida a la operación, se realizó estudios prequirúrgicos, que según aseguró su esposo, Diego Gambarte, a medios del Valle de Uco, habían dado resultados normales.
Desde el Ministerio de Salud confirmaron a Diario UNO que no harán declaraciones sobre el caso porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
La sospecha que planteó el esposo de Ayelén
En declaraciones a medios del Valle de Uco, Diego Gambarte contó que la joven había cumplido con todos los estudios prequirúrgicos exigidos antes de la intervención y que ninguno había detectado complicaciones que impidieran realizar la cirugía.
El hombre sostuvo que la familia sospecha que pudo haberse producido un error en la administración de la anestesia. Esta es una hipótesis de los allegados y no una conclusión confirmada por la investigación, que permanece bajo secreto de sumario.
Cómo ocurrió la muerte de la joven
De acuerdo con el relato de su esposo, Ayelén Moyano llegó el martes al hospital Scaravelli en buen estado de salud, acompañada por su madre, para someterse a una ligadura de trompas programada. Según aseguró, la intervención se desarrolló con normalidad y luego fue trasladada a una sala común para su recuperación.
Siempre según la versión del marido, fue la madre de la joven quien advirtió que Ayelén "se estaba poniendo azul". En ese momento, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal médico logró reanimarla y la trasladó nuevamente al quirófano.
Gambarte relató que los profesionales volvieron a intervenirla para determinar si presentaba una hemorragia interna. Sin embargo, sostuvo que para entonces la joven ya había sufrido un daño cerebral producto del episodio. Las circunstancias que desencadenaron la descompensación y la causa de la muerte forman parte de la investigación judicial.