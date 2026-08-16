La madrugada del domingo estuvo marcada por dos hechos de relevancia en el Gran Mendoza. El primero de ellos se registró en el departamento de Las Heras, donde un joven de 22 años fue víctima de un violento asalto a mano armada en la vía pública. En tanto, pocas horas después, una camioneta protagonizó un choque en solitario sobre la rotonda de San Francisco de Asís, en Capital, cuyo conductor circulaba al volante con una dosis de alcohol en sangre que duplicaba el límite permitido.
Madrugada violenta y alcohol al volante: un asalto a mano armada en Las Heras y un choque en Ciudad
Un joven de 22 años sufrió el robo de su motocicleta en Las Heras. Horas después, una camioneta chocó en el Parque: el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia
Le robaron la moto a mano armada mientras compraba en un kiosco
El primer suceso ocurrió alrededor de las 5.10 de la mañana en la intersección de calle Olascoaga y calle 2, bajo la jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte de Las Heras. La víctima, detuvo la marcha de su motocicleta Yamaha XTZ para realizar una compra rápida en un kiosco de la zona.
Al regresar a la vía pública para subirse al vehículo, el joven fue sorprendido por dos delincuentes. Uno de los sospechosos lo encañonó con un arma de fuego y lo amenazó para que entregara el rodado. Tras acatar las órdenes por el riesgo de vida, los delincuentes abordaron la moto y se dieron a la fuga a toda velocidad. Las actuaciones del caso quedaron en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras.
Chocó en solitario contra una rotonda en el Parque General San Martín: dio positivo en alcotest
Apenas una hora más tarde, cerca de las 6.06, se dio el aviso de un accidente de tránsito en el Parque General San Martín. Una camioneta Renault Alaskan y acompañado por dos jóvenes de 20 y 21 años, transitaba por calle San Francisco de Asís con dirección de oeste a este. Al llegar al cruce con la rotonda de Avenida Las Tipas, por razones que aún se investigan, el vehículo no realizó el giro hacia el sur, siguió de largo sobre el triángulo peatonal e impactó en solitario.
Tras ingresar el llamado al 911, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se envió asistencia policial y una unidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Un médico del SEC asistió a uno de los acompañantes, quien presentó una herida cortante en el pómulo izquierdo y debió ser derivado al Hospital del Carmen para realizarle las curaciones correspondientes.
Por su parte, los inspectores de Tránsito Municipal de Capital sometieron al conductor al dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó un resultado positivo de 0,99 g/l. Ante esto, las autoridades labraron las actuaciones correspondientes por infracción vial.
En pocas palabras
- Dos hechos: la madrugada del domingo registró un asalto a mano armada en Las Heras y un choque en Capital.
- Robo de moto: un joven fue asaltado y le robaron su motocicleta Yamaha XTZ en Las Heras.
- Conductor ebrio: un choque en el Parque General San Martín tuvo como conductor a una persona con 0,99 g/l de alcohol en sangre.