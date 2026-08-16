Madrugada violenta y alcohol al volante: un asalto a mano armada en Las Heras y un choque en Ciudad

La camioneta pasó de largo sobre la rotonda de San Francisco de Asís; el conductor tenía 0,99 g/l de alcohol en sangre.

Chocó en solitario contra una rotonda en el Parque General San Martín: dio positivo en alcotest

Apenas una hora más tarde, cerca de las 6.06, se dio el aviso de un accidente de tránsito en el Parque General San Martín. Una camioneta Renault Alaskan y acompañado por dos jóvenes de 20 y 21 años, transitaba por calle San Francisco de Asís con dirección de oeste a este. Al llegar al cruce con la rotonda de Avenida Las Tipas, por razones que aún se investigan, el vehículo no realizó el giro hacia el sur, siguió de largo sobre el triángulo peatonal e impactó en solitario.

La Policía de Mendoza investiga el robo de una moto en Las Heras y un choque nocturno con un herido en Capital.

Tras ingresar el llamado al 911, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se envió asistencia policial y una unidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Un médico del SEC asistió a uno de los acompañantes, quien presentó una herida cortante en el pómulo izquierdo y debió ser derivado al Hospital del Carmen para realizarle las curaciones correspondientes.

Las actuaciones policiales se dividieron entre un asalto a mano armada en la vía pública y un accidente vial en el Parque.

Por su parte, los inspectores de Tránsito Municipal de Capital sometieron al conductor al dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó un resultado positivo de 0,99 g/l. Ante esto, las autoridades labraron las actuaciones correspondientes por infracción vial.