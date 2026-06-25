El viaje a los 90 de Jacob Moskovitz en "Elle", la esperada precuela de Prime Video

Recuerdo haber visto la película con mi hermana cuando era más chico y haberla amado, aunque probablemente era demasiado joven para apreciarla realmente en ese momento. Pero creo que es imposible que esas películas no dejen una impresión en uno. Desde entonces las he vuelto a ver varias veces junto al elenco y me encantan; son muy divertidas y muy inteligentes. La primera vez que escuché sobre el proyecto fue cuando me llegó la audición.

Recuerdo que, después de enviar mi video de casting, estaba trabajando en otro proyecto y había varios actores hablando de lo increíble que sería formar parte de Elle. Y pensé: "Uy, debería haber hecho un mejor trabajo en ese video". Pero al final todo salió bien.

¿Cómo fue el proceso de casting?

Envié mi primer video de audición y no supe nada durante uno o dos meses. Después me reuní con Jason Moore, nuestro increíble productor ejecutivo y director del episodio piloto, quien me dio excelentes indicaciones sobre el personaje, en las que trabajamos juntos. Una semana más tarde me reuní con todo el equipo y, finalmente, hice dos pruebas de química diferentes con Lexi. Me divertí muchísimo durante todo el proceso de audición y seguía esperando poder continuar trabajando el material y el personaje con este equipo.

¿Qué investigación hiciste para meterte en el papel de Miles? ¿Te sumergiste en el Seattle de los años noventa?

Hice mi buena cuota de investigación sobre los años noventa, algo que me encantó, porque creo que gran parte de nuestra nostalgia proviene, con razón, de la sensación de autenticidad de aquella época. Y gran parte de mi trabajo para construir a Miles -y de mi trabajo en general- consiste en encontrar precisamente esa autenticidad. Miles también es corredor de cross country, así que armé distintas listas de reproducción con música de los noventa y simplemente me puse a correr. Fue una gran puerta de entrada al personaje, porque en ese acto hay mucha soledad. Y creo que alguien que corre al nivel de Miles se sentiría muy atraído por ese estado de soledad y de conexión con la naturaleza. Fue en la intersección de todas esas cosas donde encontré a Miles.

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¿Qué es lo que más te entusiasma que el público descubra? ¿Hay algo que esperas que se lleve de la serie?

Estoy muy emocionado porque el público pueda reencontrarse con la Elle Woods que conoce y ama, y verla en este capítulo de su vida. También me entusiasma que se conmuevan con los personajes y con el viaje que emprenden, tan maravillosamente construido por nuestros guionistas. La serie tiene mucha alegría, humor y amor, y me gustaría que todas esas cosas eleven al público y lo hagan sentirse feliz de estar vivo.

¿De qué trata la serie 'Elle'?

Antes de que Elle Woods fuera un pez fuera del agua en Harvard, la conocemos en 1995 como un pez en las turbulentas aguas de la escuela secundaria, donde se enfrenta a amistades complicadas, un romance prohibido y cuestionables elecciones de moda. En el camino, Elle aprende a sentirse cómoda en situaciones incómodas, despertando una curiosidad que la ayuda a desentrañar un misterio que toca todos los aspectos de su vida, incluida su familia, y que finalmente enciende una pasión de por vida por la justicia.