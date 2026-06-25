Las plataformas de streaming son muy populares en la actualidad. Desde Netflix, Max, y Prime Video, hasta Disney+ o Hulu, existen diversas opciones para que los usuarios vean sus series y películas favoritas cuando quieran. Con acceso a internet, la reproducción comienza al instante, e incluso se puede descargar el contenido para verlo sin conexión.
Prime Video acaba de agregar un drama familiar que promete emocionar a los espectadores
Se trata de una película que te va a emocionar hasta las lágrimas y es protagonizada por el cantante y actor Nick Jonas
En esta oportunidad, traemos como recomendación una película que fue agregada recientemente al catálogo de Prime Video, pero se estrenó originalmente en 2023, y ahora se posiciona en el top de las más vistas de la plataforma.
El film en cuestión es El dolor más grande dirigida por Robert Schwartzman, escrita por Brett Ryland y protagonizada por Nick Jonas. Con una duración total de 92 minutos, relata una historia que te mantiene pegado a la pantalla.
Atraviesa los vínculos familiares, la pérdida y la necesidad de sanar heridas que permanecieron abiertasdurante años. A continuación, exploramos de qué va la trama.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Renn (NICK JONAS) regresa a Cleveland para asistir al funeral de su madre. Forja nuevas relaciones a la vez que cura las viejas, antes de enfrentarse a sus problemas e intentar afrontar su dolor", revela la descripción de Prime Video.
La película sigue a Renn Wheeland, un joven que vuelve a Cleveland luego de enterarse del fallecimiento de su madre. En un principio, el viaje es pensado únicamente para el funeral, pero termina convirtiéndose en una oportunidad inesperada para revivir toda su vida.
Se reencuentra con su familia y descubre que las distancias emocionales que construyó durante años siguen presentes. La relación con su padre sigue tensa por problemas antiguos y la conexión con su hermana tampoco atraviesa su mejor momento.
Tráiler
Reparto
- Nick Jonas como Renn Wheeland.
- Brittany Snow es Leigh Wheeland.
- David Arquette interpreta a Rick Barona.
- Alexandra Shipp como Zoey Abbot.
- Matt Walsh es Darren Wheeland.
- Elisabeth Shue como Lily Wheeland.