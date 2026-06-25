Prime Video acaba de agregar un drama familiar que promete emocionar a los espectadores

La película también incorpora una banda sonora desarrollada por William Schwartzman. Imagen: Prime Video.

Atraviesa los vínculos familiares, la pérdida y la necesidad de sanar heridas que permanecieron abiertasdurante años. A continuación, exploramos de qué va la trama.

Prime Video: ¿de qué trata?

"Renn (NICK JONAS) regresa a Cleveland para asistir al funeral de su madre. Forja nuevas relaciones a la vez que cura las viejas, antes de enfrentarse a sus problemas e intentar afrontar su dolor", revela la descripción de Prime Video.

La película sigue a Renn Wheeland, un joven que vuelve a Cleveland luego de enterarse del fallecimiento de su madre. En un principio, el viaje es pensado únicamente para el funeral, pero termina convirtiéndose en una oportunidad inesperada para revivir toda su vida.

Nick Jonas interpreta a Renn Wheeland. Imagen: Prime Video.

Se reencuentra con su familia y descubre que las distancias emocionales que construyó durante años siguen presentes. La relación con su padre sigue tensa por problemas antiguos y la conexión con su hermana tampoco atraviesa su mejor momento.

Tráiler

Reparto