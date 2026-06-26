Dos personas fueron detenidas en las últimas horas y quedaron involucradas en una causa federal por narcotráfico. Los sospechosos se encuentran internados en un hospital ya que uno de ellos tenía casi 100 dosis de cocaína en el interior de su estómago.
Gendarmería detuvo a una pareja: ella llevaba casi 2 kilos de cocaína dentro de su estómago
Los detenidos fueron atrapados por personal de Gendarmería Nacional. La mujer había tragado casi 100 cápsulas de cocaína y terminó en el Hospital Central
El hallazgo fue realizado por personal de Gendarmería Nacional que levantaron la sospecha en una pareja oriunda de Bolivia que estaba ingresando a Mendoza, según detallaron fuentes judiciales.
La hipótesis es que eran mulas, es decir, que son personas que utilizan los narcotraficantes para trasladar las drogas de un destino hacia otro.
La pareja fue trasladada al Hospital Central. Tras una revisación médica, se detectó que la mujer tenía cápsulas en el interior de su estómago. Luego de evacuarlas, se contabilizaron un total de 92 dosis, totalizando la considerable cantidad de 2 kilogramos de cocaína.
Jose Sandoval Mamaní (52) y Alfonso Barrero Condorí (41), oriundos de la ciudad boliviana de Santa de la Cruza, quedaron a disposición de la Justicia Federal que definirá en las próximas horas si continúan detenidos por el traslado de la cocaína.