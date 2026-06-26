Una persecución por el centro entre delincuentes y la Policía terminó con 2 detenidos

El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 de este viernes cuando la Policía vio a dos hombres que intentaban robar un auto que estaba estacionado en calles 9 de Julio y Pellegrini, de la Cuarta Sección, en Ciudad.

Los sospechosos advirtieron a los efectivos, por lo que escaparon rápidamente en un Ford Focus gris sin acatar la orden policial de detenerse.