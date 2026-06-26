Una persecución a toda velocidad por las calles del centro alarmó a conductores en la mañana de este viernes. La Policía interceptó a 2 delincuentes en el momento que intentaban robar un auto. Los sujetos escaparon pero fueron capturados poco después.
Una persecución por el centro entre delincuentes y la Policía terminó con 2 detenidos
La Policía frustró el robo de un auto y capturó a 2 sospechosos tras una intensa persecución por las calles del centro
El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 de este viernes cuando la Policía vio a dos hombres que intentaban robar un auto que estaba estacionado en calles 9 de Julio y Pellegrini, de la Cuarta Sección, en Ciudad.
Los sospechosos advirtieron a los efectivos, por lo que escaparon rápidamente en un Ford Focus gris sin acatar la orden policial de detenerse.
Persecución policial por el centro
Ante la negativa de los delincuentes, los policías salieron detrás de ellos mientras pidieron refuerzos para evitar que escaparan.
Luego de circular por varias calles del centro de Mendoza, con apoyo de las cámaras del CEO, la persecución terminó en calle Lavalle y Costanera, cuando intentaban escapar hacia Guaymallén.
En ese lugar los dos delincuentes fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.