Quiénes son los 2 franceses que exportaban cocaína desde Argentina a su país natal

Uno de los cargamentos de cocaína que fue desbaratado.

Los franceses que exportaban cocaína

Isaac Ben Daoude y Ahmed Adda Belkocir están acusados de montar un esquema de exportación de cocaína desde Argentina a ciudades de su país como, por ejemplo, Lyon y París.

Luego de las investigaciones pertinentes, la detención de los acusados se efectivizó en mayo de este año en Uruguay, tras la orden de captura emitida por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 6, a cargo de Marcelo Aguinski, por el delito de tentativa de exportación de contrabando de estupefacientes.

Los 2 franceses detenidos por narcotráfico.

Durante semanas se llevó a cabo un fluido intercambio de información con los agentes de la OCN - Interpol Uruguay, lo que permitió que en las últimas horas arribe al puerto fluvial de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires una comisión con los dos franceses extraditados.

Los detenidos fueron entregados a la Unidad de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes se encargaron del traslado terrestre y posterior alojamiento de los mismos, los cuales quedaron a disposición del magistrado interventor. Se supo que ambos se negaron a declarar en la causa penal por narcotráfico cuando se sentaron frente al juez federal en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Ahora, todo se encamina a un futuro juicio oral y público donde podrían recibir duras penas por el contrabando de la cocaína al Viejo Continente.