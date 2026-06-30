Ahora la ARSAT activó una auditoría profunda por el caso que tiene preso al mendocino Facundo Leal

Desde ARSAT se ordenó una auditoría. Foto: ARSAT

Una purga institucional y cartas documento

Según revelaron fuentes oficiales al diario La Nació, la decisión de auditar la compañía se tomó en el último encuentro de directorio presidido por Mariano Greco. Se convocará a las firmas de auditoría más importantes del país para realizar una "investigación interna profunda".

En paralelo a la auditoría, la limpieza administrativa ya comenzó:

Facundo Leal , quien llamativamente seguía formando parte de la planta permanente del Estado, fue despedido formalmente el lunes posterior a su captura.

, quien llamativamente seguía formando parte de la planta permanente del Estado, fue el lunes posterior a su captura. Gerardo Boschin , ex gerente de compras de ARSAT bajo la gestión de Leal y posterior titular de Trenes Argentinos, corrió el mismo destino. También es mendocino.

, ex gerente de compras de ARSAT bajo la gestión de Leal y posterior titular de Trenes Argentinos, corrió el mismo destino. También es mendocino. A ambos exfuncionarios ya se les enviaron las correspondientes cartas documento para cortar todo vínculo con el sector público.

Radiografía de un caso que sacude a Mendoza

Para dimensionar el impacto de la investigación llevada adelante por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez, cabe recordar el arsenal de pruebas que complican al ex funcionario mendocino y que Diario UNO ha venido siguiendo al detalle:

El botín del secuestro: en los allanamientos realizados en su departamento de Palermo y en una propiedad vinculada en Mendoza, la Policía Federal incautó más de 2,4 millones de dólares en efectivo.

Además del impactante caudal de dinero, en la caja fuerte de Leal se hallaron dosis de cocaína, ketamina y pastillas de MDMA (éxtasis). El panorama se volvió aún más oscuro cuando los peritos detectaron una valija que contenía 19 artefactos de espionaje profesional, tales como lapiceras y anteojos con cámaras ocultas, micrófonos y rastreadores GPS.

Leal también fue titular del ORSNA (Organismo Regulador Aeroportuario). Foto: ORSNA

Prisión preventiva firme y el rechazo a la domiciliaria

La situación judicial del mendocino Leal es sumamente delicada. Hace apenas unos días, su defensa intentó solicitar el arresto domiciliario argumentando un cuadro de "adicción a las drogas" para someterse a un tratamiento de rehabilitación. Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido de plano, argumentando que la cantidad de estupefacientes secuestrados abre una fuerte sospecha de tenencia con fines de comercialización.

A la causa por drogas se le acopla la investigación principal por corrupción. Lo que originalmente comenzó como la denuncia por un simple robo de cables de fibra óptica en un depósito de ARSAT, terminó destapando una olla de presuntos retornos y direccionamiento de contratos de fletes, transportes y alquiler de grúas en favor de la empresa Argentina Logistic Service.

Leal, quien ostenta una trayectoria de casi 20 años en la planta estatal, manejó ARSAT entre 2022 y 2024, y llegó a ser colocado al frente del ORSNA (Organismo Regulador Aeroportuario) hasta su desplazamiento a principios de 2026. Con la auditoría externa en marcha y la ronda de indagatorias prevista para la segunda quincena de julio, el tendal de sospechas promete seguir salpicando a más ex directivos.