Despidos en la Comisión de Energía Atómica: el gobierno decidió recortar 20% del personal contratado

La Comisión Nacional de Energía Atómica viene de experimentar una reducción significativa de su personal. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se han desvinculado más de 71.025 empleados estatales, lo que representa una disminución del 57,83% de la estructura total, que incluye la eliminación de 494 puestos de trabajo en la CNEA.

Vista del edificio de la CNEA en Mendoza

Visita del secretario de la OIEA

Mientras tanto, el director de la OIEA, Liu Hua, visitó las instalaciones del organismo estatal que interviene en los proyectos de desarrollo de energía nuclear en el país. Lo hizo con Raúl Ramírez García, Jefe de la División para América Latina y el Caribe, y Facundo Deluchi, Oficial Gerente de Programas en la División de América Latina y Caribe.

La delegación del OIEA permanecerá toda la semana en Argentina. Y su agenda de trabajo incluye recorridos por diversas instalaciones del sector nuclear argentino, además de reuniones con diferentes grupos de trabajo, con el objetivo de "fortalecer el diálogo institucional y profundizar la cooperación técnica entre ambas partes".

Por lo pronto, los visitantes recorrieron la obra del Centro Argentino de Protonterapia, primero de su tipo en América Latina, que ofrecerá la tecnología más avanzada para el tratamiento del cáncer.

El centro, que la comisión promete terminar con fondos privados, contará con ciclotrón acelerador de protones, 2 salas de tratamiento clínico y 1 laboratorio de investigación y desarrollo. Para la OIEA es referencia dentro de la iniciativa Rayos de Esperanza (Rays of Hope) que impulsa la organización "para el uso pacífico de la energía nuclear".