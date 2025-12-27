El gobierno nacional tiene en carpeta para 2026 la privatización de más de 10 empresas públicas

enarsa Enarsa será una de las primeras en ser privatizadas. Noticias Argentinas

Más empresas a privatizar

También planea avanzar la gestión de Javier Milei con la privatización de otras compañías públicas, como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, el gigante que provee agua potable y cloacas al área metropolitana.

Con ese objetivo, el gobierno completó el programa de transformación de sociedades del Estado (SE) en sociedades anónimas (SA).

Este viernes se inscribió en el Registro Público la última de estas transformaciones, que fue la correspondiente a “Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE)”, empresa que quedó convertida en “Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)”.

El presidente Javier Milei, a través del artículo48 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, dispuso que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier fuera el tipo o forma societaria adoptada, se transformarían en sociedades anónimas, de modo de quedar sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.

Además, la mira está puesta principalmente en energía y transporte.

Esto incluye a Corredores Viales, que abarca 9.000 kilómetros de rutas; la empresa de energía Enarsa; Intercargo, que despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía.