Una niña de 9 años murió en el jacuzzi de un hotel poco antes de celebrar el Año Nuevo

El trágico hecho ocurrió en un hotel de la ciudad de Oncativo, Córdoba, cuando a las 20.10 del miércoles 21 de diciembre se alertó al personal médico por una menor que se encontraba en el jacuzzi del establecimiento y se ahogó.

De manera inmediata se creó un cordón sanitario de emergencia donde la niña fue derivada al clínica Gatti, lugar en el que le realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos, hasta que los médicos confirmaron su fallecimiento.