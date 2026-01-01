Cambios en el dólar y en su precio: adiós a una de las normas más importantes

dolares (2)

Los cambios sobre el precio del dólar

Desde que se liberó el cepo cambiario, el Banco Central y el gobierno de Javier Milei impusieron bandas cambiarias, estas son un piso y un techo en los que debía permanecer el precio del dólar antes de la intervención del organismo.

Esas bandas cambiarias que controlan el precio del dólar se actualizaba todos los meses a un ritmo del 1%, tanto para abajo como hacia arriba. Pero, desde el 1 de enero de 2026, esto decidió modificarse.

banco central (3)

A partir de este año, se decidió que esa actualización de las bandas cambiarias ya no se actualizaran de esa manera, sino que se usará el último porcentaje de inflación. Por ejemplo, para definir la actualización de enero, se usará el costo de vida del Indec registrado en noviembre, que fue del 2.5%.

Estos cambios le darán mayor libertad al precio del dólar y este podrá aumentar mucho más, antes de una intervención del Banco Central. Al mismo tiempo, el gobierno de Javier Milei da un guiño a todos aquellos que se quejaban de un atraso cambiario y se espera que también provoque que el dólar deje de funcionar como precio ancla para todos los aspectos de la economía.