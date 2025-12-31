Confirmado el precio del dólar el viernes 2 de enero cuando abran los bancos

dolar blue

El precio del dólar en cada banco este viernes 2 de enero de 2026

Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 30 de diciembre será el siguiente:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.485

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.481

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.485

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.480

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.489

Banco Piano: $1.475

Banco de Comercio: $1.470

Cambios en el precio del dólar en el 2026

Desde el 1 de enero de 2026, cambia el esquema de bandas cambiarias del precio del dólar, ya que hasta ahora se actualizaban a un ritmo del 1%, mientras que desde enero será con base en la inflación.

Según lo estipulado por el gobierno de Javier Milei, las bandas cambiarias ajustarán su rango según la inflación de dos meses atrás. Es decir que, en enero, el techo subirá un 2,5% que fue la inflación del mes de noviembre.

El objetivo, según el Gobierno, es evitar un atraso cambiario y que el dólar deje de usarse como referencia para el resto de los precios de la economía y de la canasta básica.