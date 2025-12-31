Confirmado el precio del dólar el viernes 2 de enero cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron el precio del dólar para este viernes 2 de enero de 2026 y la novedad es que lo hará con aumento, luego de dos días sin actividad cambiaria por el cierre de las entidades bancarias.
El dato fue confirmado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que se encargó de recepcionar los informes de cada uno de los bancos y confirmó cuál será el precio del dólar en el inicio del viernes 2 de enero.
Asimismo, las cuevas también confirmaron que el dólar blue se venderá a un precio mayor que el oficial, continuando la tendencia con la que terminó el año 2025.
El precio del dólar en cada banco este viernes 2 de enero de 2026
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 30 de diciembre será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.485
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.481
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.485
- Banco Santander: $1.480
- Brubank: $1.480
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.489
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.470
Cambios en el precio del dólar en el 2026
Desde el 1 de enero de 2026, cambia el esquema de bandas cambiarias del precio del dólar, ya que hasta ahora se actualizaban a un ritmo del 1%, mientras que desde enero será con base en la inflación.
Según lo estipulado por el gobierno de Javier Milei, las bandas cambiarias ajustarán su rango según la inflación de dos meses atrás. Es decir que, en enero, el techo subirá un 2,5% que fue la inflación del mes de noviembre.
El objetivo, según el Gobierno, es evitar un atraso cambiario y que el dólar deje de usarse como referencia para el resto de los precios de la economía y de la canasta básica.