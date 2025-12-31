Chiqui Tapia en la mira: la Justicia investiga el manejo de los premios millonarios que recibió la AFA

En la City porteña, por entonces, circulaban versiones sobre la existencia de mecanismos especiales para acceder a divisas a un valor preferencial, incluso con presunta intervención de funcionarios que, según fuentes del mercado, luego dejaron de frecuentar los ámbitos habituales.

Otra investigación por presunto desvío de fondos

En paralelo, la Justicia halló un contrato que vincula a la AFA con una empresa radicada en Estados Unidos, propiedad de Javier Faroni, en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos que involucra al presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

El documento fue encontrado en las últimas horas durante un allanamiento realizado en la antigua sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte al 1.300, en la Ciudad de Buenos Aires, y estaría fechado en mayo de 2021.

Según consta en el contrato, la AFA le otorgaba a la empresa TourProdEnter —a cargo de Erica Gillette, esposa de Faroni— la exclusividad para recaudar los ingresos provenientes del exterior por amistosos, sponsoreo, derechos de televisación y otros conceptos.

sede de la afa La AFA y Claudio Chiqui Tapia son investigados por la Justicia.

A través de ese acuerdo, firmado por Chiqui Tapia y Toviggino, la empresa se quedaba con el 30% de los ingresos generados por la AFA en el exterior, más un 10% adicional en concepto de tareas logísticas.

Además, el juzgado interviniente solicitó informes a cuatro bancos de Estados Unidos para reconstruir los movimientos financieros, que también involucrarían a otras cuatro empresas offshore.

Por su parte, el fiscal Luis Armella ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de Faroni con el objetivo de “reconstruir la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”.

En ese contexto, el empresario fue demorado en el Aeroparque Jorge Newbery cuando se disponía a viajar a Uruguay. A pedido de la fiscalía, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le retuvo el pasaporte, por lo que tiene prohibido salir del país.

Fuentes: Noticias Argentinas y TN.