La Justicia investiga a la AFA, y a su presidente Claudio Chiqui Tapia, por el destino de unos U$S 40 millones correspondientes a los premios otorgados por la FIFA y la Conmebol a la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
Chiqui Tapia en la mira: la Justicia investiga el manejo de los premios millonarios que recibió la AFA
La AFA y a Chiqui Tapia son investigados por los U$S 40 millones cobrados tras Qatar 2022 y un contrato que habría favorecido a una firma ligada a Javier Faroni
Los fondos, U$S 30 millones de la FIFA y U$S 10 millones de la Conmebol, habrían sido transferidos directamente al exterior a sociedades vinculadas al empresario Javier Faroni, sin figurar en los balances ni en las memorias contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según trascendió en la señal de noticias TN.
El cobro de los premios se habría concretado en febrero de 2023, en un contexto de fuerte brecha cambiaria, cercana al 100%, entre el dólar oficial y el informal. En ese marco, se planteó —en carácter de hipótesis— que los jugadores podrían haber percibido sus premios en pesos al tipo de cambio oficial, mientras los dólares habrían quedado depositados fuera del país, lo que habría generado una significativa diferencia cambiaria.
En la City porteña, por entonces, circulaban versiones sobre la existencia de mecanismos especiales para acceder a divisas a un valor preferencial, incluso con presunta intervención de funcionarios que, según fuentes del mercado, luego dejaron de frecuentar los ámbitos habituales.
Otra investigación por presunto desvío de fondos
En paralelo, la Justicia halló un contrato que vincula a la AFA con una empresa radicada en Estados Unidos, propiedad de Javier Faroni, en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos que involucra al presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
El documento fue encontrado en las últimas horas durante un allanamiento realizado en la antigua sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte al 1.300, en la Ciudad de Buenos Aires, y estaría fechado en mayo de 2021.
Según consta en el contrato, la AFA le otorgaba a la empresa TourProdEnter —a cargo de Erica Gillette, esposa de Faroni— la exclusividad para recaudar los ingresos provenientes del exterior por amistosos, sponsoreo, derechos de televisación y otros conceptos.
A través de ese acuerdo, firmado por Chiqui Tapia y Toviggino, la empresa se quedaba con el 30% de los ingresos generados por la AFA en el exterior, más un 10% adicional en concepto de tareas logísticas.
Además, el juzgado interviniente solicitó informes a cuatro bancos de Estados Unidos para reconstruir los movimientos financieros, que también involucrarían a otras cuatro empresas offshore.
Por su parte, el fiscal Luis Armella ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de Faroni con el objetivo de “reconstruir la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”.
En ese contexto, el empresario fue demorado en el Aeroparque Jorge Newbery cuando se disponía a viajar a Uruguay. A pedido de la fiscalía, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le retuvo el pasaporte, por lo que tiene prohibido salir del país.
Fuentes: Noticias Argentinas y TN.