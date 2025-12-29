La pelota no se mancha: la mugre salpica a la Liga Mendocina de Fútbol

Liga Mendocina de Fútbol2.jpg Sede de la Liga Mendocina de Fútbol, en Garibaldi 83.

Ahora le tocará al mandatario decidir sobre la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol, por el cúmulo de irregularidades que trascienden la organización de las competencias, que incluyen desde cuestiones institucionales y financieras, hasta aptos médicos apócrifos.

La nueva postergación de la final del fútbol mendocino por la indolencia de las autoridades de Liga en la organización de la seguridad, como lo expuso el ministro Natalio Mema, es un eslabón grave de una cadena extensa que ha expuesto a la máxima entidad del popular deporte en Mendoza.

La actuación de la Dirección de Personas Jurídicas -ha determinado irregularidades de todo tipo, que incluyen transferencias de fondos injustificadas- concluye en un dictamen lapidario, paso previo a la decisión del gobernador de intervenir por seis meses a Liga Mendocina del Fútbol. La decisión del mandatario permitiría que los desmanejos no sigan escalando y poner coto a la connivencia entre delincuentes y barras.

Los buenos dirigentes, los socios, las familias involucradas en el fútbol, los hinchas genuinos y los deportistas se lo van a agradecer, porque la pelota no se mancha.