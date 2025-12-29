Los escándalos de la AFA se han llevado la marca en esta temporada.Una vez que tiraron de la piola no ha habido sosiego para el capo máximo del fútbol argentino, Chiqui Tapia, ni para el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quienes, por empezar, ya están imputados por retención indebida de aportes previsionales. Las investigaciones siguen varias líneas y ahora ha surgido la presunción de desvío de fondos siderales hacia compañías radicadas en Miami, lo cual está siendo rastreado por la Justicia de los EE.UU.
La pelota no se mancha: la mugre salpica a la Liga Mendocina de Fútbol
El juego limpio debe triunfar por el bien del fútbol mendocino
Inevitablemente, nos preguntamos si se lograrán esclarecer los sucesos y si algo de todo esto puede impactar sobre la Selección que debe llegar sin ruidos al Mundial para mantener la ilusión de los argentinos con volver a levantar la Copa.
Antes de que Tapia y compañía quedaran bajo la lupa judicial, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, había cuestionado la organización del fútbol y el cambio de reglas sobre la marcha, lo que perjudicó a Godoy Cruz, más allá de los resultados negativos en las últimas fechas que no le permitieron torcer su destino de descenso.
Ahora le tocará al mandatario decidir sobre la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol, por el cúmulo de irregularidades que trascienden la organización de las competencias, que incluyen desde cuestiones institucionales y financieras, hasta aptos médicos apócrifos.
La nueva postergación de la final del fútbol mendocino por la indolencia de las autoridades de Liga en la organización de la seguridad, como lo expuso el ministro Natalio Mema, es un eslabón grave de una cadena extensa que ha expuesto a la máxima entidad del popular deporte en Mendoza.
La actuación de la Dirección de Personas Jurídicas -ha determinado irregularidades de todo tipo, que incluyen transferencias de fondos injustificadas- concluye en un dictamen lapidario, paso previo a la decisión del gobernador de intervenir por seis meses a Liga Mendocina del Fútbol. La decisión del mandatario permitiría que los desmanejos no sigan escalando y poner coto a la connivencia entre delincuentes y barras.
Los buenos dirigentes, los socios, las familias involucradas en el fútbol, los hinchas genuinos y los deportistas se lo van a agradecer, porque la pelota no se mancha.