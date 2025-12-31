Con un fallo dividido, la Corte liberó a un condenado por abuso sexual contra su propia hija

Adaro Garay.jpg Hubo contrapunto entre Dalmiro Garay y Mario Adaro al momento de resolver el recurso en Casación presentado por el condenado por abuso sexual en perjuicio de la hija.

Abuso sexual: qué dijo la Corte en mayoría y disidencia

Por mayoría, Garay y Day consideraron que hubo graves deficiencias durante la investigación que derivó en la condena a 10 años de cárcel y que faltaron los estudios psicológicos a la denunciante. Además, que los relatos de la denunciante a través del tiempo fueron inconsistentes y cambiantes acerca de la temporalidad de los hechos juzgados.

El voto disidente fue del juez de la Corte Mario Adaro, para quien el fallo condenatorio debió confirmarse porque durante la investigación se recolectaron testimonios y evidencias digitales suficientes en cantidad y en valor probatorio. Por ejemplo, el historial de búsquedas en internet en el celular del condenado y ahora absuelto sobre el uso de pastillas abortivas y capturas de pantallas de conversaciones de Whatsapp entre el hombre y la hija en referencia a un test de embarazo.

Sin embargo, para Garay y Day "esas capturas se incorporaron sin respetar los estándares mínimos de preservación y tratamiento de evidencia digital, lo que afectó su confiabilidad al ser material fácilmente manipulable".

Teresa Day-2025.jpeg Teresa Day aportó el voto que definió la absolución por la duda y liberación del condenado por abuso sexual.

Abuso sexual: retractación en juicio y el análisis de la Corte

Fue clave para el voto mayoritario de la Corte que la denunciante se retractara en pleno juicio de la acusación contra el padre cuando dijo que, en verdad, lo acusó por temor a su severidad frente a la posibilidad de estar, oportunamente, embarazada de un muchacho con quien mantenía una relación en secreto.

En disidencia, Adaro consideró que debe tenerse en cuenta la primera versión de la chica y que la retractación fue producto de presiones familiares y consecuencia de que todo el proceso judicial le hacía mal.

Que las pruebas debían evaluarse bajo una perspectiva de género y de niñez-adolescencia y que la retractación no era un signo de inocencia del acusado, sino una respuesta típica de las víctimas de abuso intrafamiliar, quienes suelen experimentar una "ambivalencia emocional" (sentimientos contradictorios de amor y odio hacia el agresor) y culpa.

"Orfandad probatoria y sentencia arbitraria", indicaron Garay y Day para revocar el fallo condenatorio y absolver y liberar al padre de la chica que lo denunció por abuso sexual simple y con acceso carnal a través del tiempo, hechos ocurridos, según la chica, en la casa familiar mientras la madre estaba fuera de casa por trabajo.