Cambios en el precio del dólar: cuánto costará cada billete en los bancos este viernes 2 de enero

El precio del dólar en cada banco este viernes 2 de enero de 2026

Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este viernes 2 de enero será el siguiente:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.485

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.481

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.485

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.480

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.489

Banco Piano: $1.475

Banco de Comercio: $1.470

Este viernes 2 de enero no solo debutan los nuevos precios del dólar, sino también la modificación en la actualización de las bandas cambiarias, lo que lleva a que el precio de la moneda norteamericana tenga más margen de movimiento.

El dólar blue supera los $1.500 en las cuevas

Mientras el dólar oficial superó los $1.480 en el Banco Nación, en las cuevas desde hace varios días, el dólar blue se colocó por encima de los $1.500. Este viernes 2 de enero, según lo confimado, su precio se va a ubicar en los $1.530 cuando abran los mercados y queden habilitadas las operaciones cambiarias.