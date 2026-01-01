Cambios en el precio del dólar: cuánto costará cada billete en los bancos este viernes 2 de enero

El Banco Central oficializó los cambios en el precio del dólar y señaló a cuánto se venderá en cada banco este viernes 2 de enero, cuando las entidades abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias, tras encontrarse suspendidas por 48 horas debido a un asueto y a un feriado.
Las modificaciones registradas sobre el precio del dólar en el último día hábil del 2025, fueron claves para definir el valor de la moneda norteamericana en este viernes 2 de enero del 2026.
No obstante, a pesar del aumento que habrá sobre el precio del dólar en los bancos, este seguirá costando menos que en las cuevas, en donde el valor supera los $1.500.
El precio del dólar en cada banco este viernes 2 de enero de 2026
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este viernes 2 de enero será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.485
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.481
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.485
- Banco Santander: $1.480
- Brubank: $1.480
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.489
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.470
Este viernes 2 de enero no solo debutan los nuevos precios del dólar, sino también la modificación en la actualización de las bandas cambiarias, lo que lleva a que el precio de la moneda norteamericana tenga más margen de movimiento.
El dólar blue supera los $1.500 en las cuevas
Mientras el dólar oficial superó los $1.480 en el Banco Nación, en las cuevas desde hace varios días, el dólar blue se colocó por encima de los $1.500. Este viernes 2 de enero, según lo confimado, su precio se va a ubicar en los $1.530 cuando abran los mercados y queden habilitadas las operaciones cambiarias.