Dos hombres fueron detenidos en Mendoza en la jornada de este viernes luego de ser rastreados después de concretar amenazas públicas en redes sociales al presidente Javier Milei y a la comunidad judía. Los sujetos, con consignas neonazis, tenían armas de fuego y municiones en su poder.
Dos mendocinos fueron detenidos por amenazar en redes a Javier Milei y a la comunidad judía
Además de detectar los menajes que publicaron en contra del presidente Javier Milei, los detenidos tenían armas de fuego y municiones de distinto calibre
Desde hace un puñado de meses que la Policía Federal venía tras los pasos de usuarios de internet que habían publicado mensajes de extrema violencia en distintas redes sociales. No sólo apuntaban contra el presidente Javier Mieli sino también contra la comunidad judía.
Según confirmó la propia ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, los dos sospechosos fueron detenidos tras allanamientos que se realizaron en el Gran Mendoza. "No solo llamaban a matar al presidente Javier Milei en redes; también promovían el fusilamiento de la comunidad judía", comunicó la funcionaria.
Los detenidos, de aproximadamente 40 años, tenían en su poder armas de fuego como pistolas, además de munición de distinto calibre.
No sólo eso sino que también fueron capturados con elementos y prendas de ropa con simbología neonazi. Incluso uno de ellos tenía tatuada la cruz esvástica, símbolo del nazismo, en uno de sus hombros.
Tras la detención que concretó el Departamento Federal de Investigaciones, ahora quedaron a disposición de la Justicia Federal.