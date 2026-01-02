Dos mendocinos fueron detenidos por amenazar en redes a Javier Milei y a la comunidad judía

Desde hace un puñado de meses que la Policía Federal venía tras los pasos de usuarios de internet que habían publicado mensajes de extrema violencia en distintas redes sociales. No sólo apuntaban contra el presidente Javier Mieli sino también contra la comunidad judía.

Según confirmó la propia ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, los dos sospechosos fueron detenidos tras allanamientos que se realizaron en el Gran Mendoza. "No solo llamaban a matar al presidente Javier Milei en redes; también promovían el fusilamiento de la comunidad judía", comunicó la funcionaria.