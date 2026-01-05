En la región de América Latina, la construcción de rutas 4G se ha convertido en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la región. No solo conecta ciudades, sino que fortalece la infraestructura tecnológica y transforma la conectividad de millones de personas.
El país de América Latina que construye rutas 4G: las carreteras más avanzadas de la región en tiempo récord
Estas avanzas rutas conecta regiones aisladas de América Latina, reduce los tiempos de viaje y transforma la economía en tiempo récord
La construcción de estas rutas 4G avanza a un ritmo sin precedentes en un país América Latina, consolidando a esta nación como un espacio donde la infraestructura digital se moderniza y se expande con rapidez.
En Colombia, las Autopistas de Cuarta Generación (4G) son mucho más que rutas nuevas, son una revolución en la forma en la que se conecta este país de América Latina. Estas carreteras permiten viajar más rápido, seguro y eficiente, reduciendo tiempos de traslado hasta en un 50% en algunos corredores.
Desde 2013, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha impulsado un ambicioso plan para la construcción de más de 5.000 km de vías concesionadas, parte de una red total prevista de más de 8.000 km, con dobles calzadas, túneles y viaductos que agilizan el tránsito. Para fines de 2024, el programa en este país de América Latina alcanzó cerca del 89% de avance.
En que se diferencia estas rutas de América Latina
Según la Agencia Nacional de Infraestructura, las rutas 4G en Colombia son importantes porque transforman la conectividad de este país de América Latina. Antes, muchas regiones estaban aisladas por caminos estrechos, con tráfico lento y accidentes frecuentes.
- se diferencian de otras rutas tradicionales porque no solo son más amplias o pavimentadas
- están diseñadas con estándares internacionales, integran tecnología de monitoreo de tránsito
- su construcción prioriza reducción de accidentes, logística de carga y sostenibilidad ambiental