La construcción más alta del mundo no toca el fondo del océano ni flota libre: una altura de 1.306 metros

Estos cables tensados impiden que la construcción suba o baje demasiado, asegurando que los equipos de perforación y producción puedan funcionar con precisión milimétrica, incluso en las condiciones más extremas del océano. En pocas palabras, la Ursa TLP está suspendida sobre el mar, ni hundida ni libre, equilibrada por la tensión de sus patas, como si flotara en un delicado acto de equilibrio.

Ursa Tension Leg Platform (TLP) (2)

Como es la construcción más alta del mundo

Entre sus características más destacadas están la resistencia al oleaje y a los huracanes, la capacidad de operar en profundidades superiores a los 300 metros, y un diseño modular que permite mantenimiento sin interrumpir la producción. Además, su construcción implicó la colaboración de múltiples compañías de ingeniería y tecnología, convirtiéndola en un ejemplo de innovación colaborativa en la industria offshore.

Posee una altura de 1.306 metros desde el fondo del océano hasta la parte más alta de la plataforma. Esta dimensión la convirtió en la estructura más alta del mundo. La Ursa TLP alberga equipos de perforación, sistemas de producción de petróleo y gas, alojamientos para el personal y sofisticados sistemas de seguridad que la mantienen operativa durante todo el año.