Video: así cometieron el crimen de un policía en un robo a plena luz del día

crimen policia mauro molina El crimen del policía conmocionó a Buenos Aires.

El crimen del policía en La Matanza

Según el parte policial que se informó de manera oficial, el policía Mauro Molina no estaba de servicio oficial sino que se encontraba cumpliendo tareas particulares en el local comercial. En ese preciso momento, un grupo de delincuentes se dirigió hasta la pollería ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a pocos metros de la intersección con Marconi, donde llegaron en una camioneta Volkswagen Amarok.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de un local vecino se puede ver cómo, por lo menos, dos malvivientes descendieron del rodado y se acercaron rápidamente al vehículo de recaudación que intentaron robar. Los ladrones forcejearon con el policía que custodiaba el servicio y en ese ínterin es que le dispararon, por lo que Mauro Molina quedó tendido en el suelo.

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Mataron a un policía que hacía custodia en una pollajería de Isidro Casanova.

Mauro Fabián Molina (42) cubría la seguridad de un comercio sobre la Ruta 3, donde los delincuentes ingresaron para robar la recaudación.

La víctima se desempeñaba en la Dirección de… pic.twitter.com/cUqBbmx2W3 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 21, 2026

No obstante, los autores del crimen no pudieron hacerse de la camioneta y huyeron en el mismo vehículo en el que llegaron. Por su parte, la víctima fue hallada por policías que realizaban una recorrida por el lugar y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde falleció tras intentarse maniobras de resucitación.