El crimen de un policía ocurrido en un intento de robo a plena luz del día conmocionó a todo Buenos Aires. No sólo por la gravedad del hecho de sangre en sí, sino porque quedó registrado el cruento accionar de los asesinos en los videos de las cámaras de seguridad.
Video: así cometieron el crimen de un policía en un robo a plena luz del día
El crimen ocurrió en La Matanza cuando los asaltantes intentaron sustraer un vehículo que era custodiado por el efectivo
El episodio tuvo como víctima a un policía de 42 años que ejercía de custodio sobre la recaudación económica de un local. El uniformado fue asesinado de un disparo durante un robo producido este mediodía, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza.
El hombre resistió el robo pero en un breve forcejeo terminó baleado y perdió la vida a los pocos minutos por la grave herida de arma de fuego que sufrió.
El crimen del policía en La Matanza
Según el parte policial que se informó de manera oficial, el policía Mauro Molina no estaba de servicio oficial sino que se encontraba cumpliendo tareas particulares en el local comercial. En ese preciso momento, un grupo de delincuentes se dirigió hasta la pollería ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a pocos metros de la intersección con Marconi, donde llegaron en una camioneta Volkswagen Amarok.
En las imágenes de las cámaras de seguridad de un local vecino se puede ver cómo, por lo menos, dos malvivientes descendieron del rodado y se acercaron rápidamente al vehículo de recaudación que intentaron robar. Los ladrones forcejearon con el policía que custodiaba el servicio y en ese ínterin es que le dispararon, por lo que Mauro Molina quedó tendido en el suelo.
No obstante, los autores del crimen no pudieron hacerse de la camioneta y huyeron en el mismo vehículo en el que llegaron. Por su parte, la víctima fue hallada por policías que realizaban una recorrida por el lugar y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde falleció tras intentarse maniobras de resucitación.