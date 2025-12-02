Verónica Cangemi vuelve a San Rafael con la Orquesta Barroca Argentina antes de partir a la Ópera de Dubái

Veronica Cangemi - .jpg La mendocina Verónica Cangemi es una de las más reconocidas voces de la lírica internacional. Foto: Juan Jose Bruzza

La orquesta de la cantante lírica reúne a instrumentistas especializados en estilo barroco y se ha consolidado como una referencia regional gracias a sus actuaciones en escenarios nacionales e internacionales.

Cangemi viene de actuar por primera vez con su hijo joaquín en una ópera en San Juan y se prepara arrancar el Año Nuevo con nuevas funciones de otra ópera en el magnífico Dubái Opera.

Verónica Cangemi en el año de los escenarios compartidos

Después de atravesar la semana pasada los “momentos más gloriosos” de su vida, tal como describe las funciones que ofreció por primera vez junto a su hijo Joaquín en la ópera “Pagliacci” en el Teatro del Bicentenario de San Juan, Verónica Cangemi despide el año en su Mendoza natal.

La experiencia de compartir escena con su hijo mayor, el joven cantante lírico Joaquín Cangemi quien desarrolla una exitosa carrera en Europa y debutó en un escenario argentino con una ópera, para la soprano fue “un baño de felicidad”, confiesa en diálogo con Diario UNO.

“Pagliacci”, con concepción escénica y dirección artística de Eugenio Zanetti, tuvo su estreno mundial la semana pasada en el Teatro del Bicentenario sanjuanino.

Veronica Cangemi y su hijo Joaquin en la opera Pagliacci en San Juan Verónica Cangemi y su hijo Joaquín en la ópera "Pagliacci" que los reunió por primera vez. Fue la semana pasada en San Juan. Foto: Gentileza Teatro del Bicentenario

La famosa ópera contó con producción integral del teatro y las actuaciones de Roberto Saccà (Canio), Verónica Cangemi (Nedda), Mario Cassi (Silvio), Hernán Iturralde (Tonio) y Joaquín Cangemi (Beppe) en el elenco protagónico.

La dirección musical fue del maestro mendocino Marcelo Ayub, con la participación de la Orquesta Sinfónica, el Coro Universitario y el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ (Universidad Nacional de San Juan).

“La música siempre nos unió, pero ahora nos regaló algo irrepetible: transformar juntos una historia en pura emoción”, escribió Cangemi en sus redes sobre la actuación por primera vez con su hijo Joaquín en una ópera.

La orquesta de Cangemi con John Malkovich

Ahora el concierto gratuito que ofrecerá en San Rafael este fin de semana largo será con la Orquesta Barroca Argentina (OBA) que ella misma creó hace 10 años en la Universidad de Congreso (UC).

El repertorio está integrado por obras de compositores como Bach, Vivaldi y Händel. La OBA pertenece a la UC, su sede central está en Buenos Aires y fue la primera orquesta de este estilo que nació en Mendoza y que viaja por el mundo.

“Hacemos un concierto con la Orquesta Barroca que se formó en la Universidad de Congreso. Festejamos más de 10 años con esa orquesta que dio sus primeros conciertos en Mendoza y San Rafael, así es como volver al origen”, explicó la soprano mendocina.

La soprano mendocina Verónica Cangemi y la Orquesta Barroca Argentina en el Teatro Colón Este concierto gratuito de Verónica Cangemi en San Rafael es para celebrar los 10 años de la Orquesta Barroca Argentina que fundó en la Universidad de Congreso. Foto: Gentileza Juanjo Bruzza /Teatro Colón

Se trata de la misma orquesta que recientemente concretó el Festival Barroco en el Teatro Colón, está dirigida por directores extranjeros y se prepara para hacer los conciertos el próximo año con el actor John Malkovich en diferentes países europeos.

Además, Verónica Cangemi dirige desde el año pasado el nuevo Ópera Studio del Teatro Colón.

Rumbo a Dubái: un 2026 de grandes óperas

Después del concierto con entrada gratuita en San Rafael, este domingo a las 20 en el Teatro Roma, Verónica Cangemi pasará las fiestas entre viajes y partituras.

La soprano mendocina será parte del estreno internacional de la ópera “Tamerlano”, que subirá a escena el 10 y 11 de enero de 2026 en la Ópera de Dubái, bajo la dirección de Stefano Poda.

Dubai Opera El Dubái Opera es reconocido por su diseño arquitectónico futurista y su excelente acústica. Allí se presentará Verónica Cangemi.

La puesta contará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Uzbekistán y el Conjunto Coral Estatal de Uzbekistán, con una renovada interpretación que introduce sutiles inflexiones orientales a la partitura barroca de Händel.

Es que la producción de esta ópera en el moderno espacio cultural del Dubái Opera integra música, drama y artes visuales, "explorando temas recurrentes como el amor, el poder y el destino", según anticipó a Diario UNO la soprano mendocina.