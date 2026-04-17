Referentes de la UCR mendocina se reunieron para cerrar filas y mostrar unidad en la Legislatura

Un mensaje de unidad para los mismos radicales

Radicales 1 Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y titular de la UCR local. También instó a los dirigentes a propiciar un diálogo para facilitar el trabajo parlamentario. Prensa UCR

El gobernador Alfredo Cornejo fue uno de los principales oradores y llamó a unificar el discurso. Dijo que la gestión de la UCR frente al Ejecutivo -que ya va por su tercera gestión consecutiva- “tiene resultados visibles” e instó a los radicales a defenderlos.

También puso el foco en los equipos técnicos que acompañan al Gobierno, a los que definió como una de las claves para elaborar políticas públicas. En ese sentido, remarcó que hoy la política exige algo más que gestión, por eso apuntó al discurso: explicar, convencer y generar acuerdos.

También apeló a la idea de continuidad. Habló de una “década histórica” para la UCR en la provincia y sostuvo que ese proceso se apoyó en la unidad interna y en un programa que se pudo replicar en el tiempo. La señal fue clara: mantener ese esquema.

Coordinar el trabajo legislativo

El presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, bajó esa línea al terreno político concreto. Resaltó la importancia de construir mayorías y ordenar filas para que el trabajo.

Planteó que el oficialismo tiene una oportunidad para avanzar con proyectos, pero advirtió que eso depende de la capacidad de diálogo y de articulación dentro del frente. También remarcó la importancia de mostrar un proyecto claro tanto en los municipios que gobiernan como en los que son oposición.

En ese marco, confirmó que el acuerdo con La Libertad Avanza seguirá teniendo peso en el plano legislativo. “Vamos a fortalecer esa alianza”, dijo, en una referencia directa al escenario político nacional.

El senador Martín Kerchner sumó otra mirada: definió a los legisladores como un engranaje del Gobierno y un puente con la sociedad. Según planteó, ahí está una de las claves del oficialismo: transformar demandas en propuestas.

No olvidarse de unidad de la UCR

El cierre del encuentro volvió sobre una idea repetida durante toda la jornada: la unidad. Kerchner insistió en que evitar divisiones es central para no debilitar la gestión.

En la misma línea, la diputada Cecilia Rodríguez se refirió a las dificultades del trabajo legislativo, pero remarcó que la tarea en equipo mejora los resultados. Afirmó que los espacios de debate interno deben aprovecharse para fortalecer las decisiones.

La senadora Natacha Eisenchlas, en tanto, puso el foco en el funcionamiento de la Legislatura. Destacó que muchas leyes se aprueban con acuerdos amplios y lo presentó como una señal de diálogo político.

El mensaje final fue contundente hacia adentro de la UCR: sostener la cohesión, ordenar el trabajo legislativo y defender un modelo de gestión que el oficialismo busca instalar como marca propia en la provincia.