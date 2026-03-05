Bullrich acusó a la AFA de "intentar apropiarse" del regreso de Nahuel Gallo

nahuel gallo y patricia bullrich (2) Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo.

“Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no”, dijo Bullrich sobre las gestiones de la AFA para repatriar al gendarme.

Y añadió que Argentina “siempre tuvo dificultades. Nuestra embajada en Venezuela fue destruida. Gallo está acá y eso es lo importante”, concluyó.

Bullrich también adelantó que Gallo manifestó su deseo de "seguir en la Gendarmería". "Primero habrá un tiempo de adaptación y, luego, vendrán las tareas de Gendarmería", afirmó.

Además, indicó que el uniformado tiene "cuestiones de carácter íntimo" de su tiempo en prisión que contará cuando esté en condiciones de hacerlo.

La conferencia de prensa de Nahuel Gallo

Bullrich no había estado en la conferencia de prensa que Gallo brindó este miércoles desde el Edificio Centinela de la Gendarmería.

Allí, el gendarme argentino aseguró haber sufrido torturas pero que aún no se siente listo para contarlas públicamente.

"En el Rodeo I había personas de todas las nacionalidades y me han hecho saber que fui de los más pedidos. El Rodeo I no es un lugar bueno, es un lugar de bastante tortura psicológica y que pasan cosas no muy gratas para contarlas por este medio. Hay 24 extranjeros más que esperan ser liberados, yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo en libertad", continuó.

nahuel gallo conferencia de prensa Nahuel Gallo, en conferencia de prensa, visiblemente más delgado que antes de ser secuestrado por el presidente Nicolás Maduro.

"En el Rodeo I no te avisan qué va a pasar ni a dónde vas, es cuestión de días de incertidumbre, millones de pensamientos que uno no sabe qué va a pasar día a día. Gracias a Dios, a mi fortaleza mental, a pensar en mi hijo que lo amo con toda mi vida, me mantuve fuerte", dijo.

Nahuel Gallo a los pocos minutos de comenzada la conferencia de prensa se puso a llorar y con la voz quebrada continuó: "Venezuela está en una supuesta transición, pero esos presos políticos que están ahí están esperando ser liberados, así sea por una amnistía, por lo que sea, pero están esperando".

"He conocido muchísimo venezolanos, muchísimos me han ayudado, así sea con una media me han ayudado. Todos éramos extranjeros y no teníamos visita, no teníamos nada. Entonces, hablo por los 24 extranjeros que siguen y todos los extranjeros que están en todos los otros penales, no los conozco, como les dije antes, pero no se olviden de ellos", afirmó.

"Yo sigo encerrado -continuó entre llantos-. Hasta que no liberen a los otros 24 estoy encerrado. No puedo hablar de las cosas que pasé. Es feo. No quiero contar las cosas y las atrocidades que me hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo", dijo.

Luego, contó que hacía una bandera con jabones celestes y blancos. "Me la destruían pero la volvía a hacer", completó y aseguró que está "muy contento de volver a mi patria".