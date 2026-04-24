Nuevo plazo fijo: cuánto gano con $3.000.000 en 30 días

Capital invertido: $3.000.000

$3.000.000 Intereses ganados en 30 días: $46.849,32 (calculado con una TNA del 19% correspondiente al Banco Nación).

$46.849,32 (calculado con una TNA del 19% correspondiente al Banco Nación). Total al vencimiento: $3.046.849,32.

Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco

Según el relevamiento actualizado de este viernes 24 de abril, estas son las tasas de referencia para el inicio de la jornada del miércoles:

Banco Macro: 21,5%

Banco Nación: 19%

Banco Hipotecario: 21%

Provincia de Buenos Aires: 21,5%

ICBC Argentina: 19,75%

Banco Credicoop: 19,5%

BBVA Argentina: 20%

Galicia: 18,25%

Banco Ciudad: 20%

Santander Argentina: 16,5%

Plazo-fijo

¿Conviene el plazo fijo o las billeteras virtuales?

Una de las dudas más frecuentes es si conviene "congelar" el dinero durante un mes o dejarlo en cuentas remuneradas como Mercado Pago, Naranja X o Personal Pay.

Si bien el plazo fijo ofrece hoy una tasa ligeramente superior, la ventaja de las aplicaciones financieras es la liquidez inmediata. Sin embargo, para capitales mayores como los 3 millones de pesos, la diferencia que otorga el plazo fijo suele inclinar la balanza para quienes no necesitan el dinero para gastos diarios.

Recomendaciones para el ahorrista: