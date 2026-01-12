Las ventas minoristas cerraron 2025 con 8 meses seguidos en rojo: qué espera el comercio para 2026

Pero en relación a un noviembre en el que las ventas habían decrecido 4,1% interanual y 9,1% con relación a octubre, el último mes mejoraron 5%. Y así, el año marcado por variaciones negativas desde mayo tuvo un cierre de 2,5%.

Los 6 rubros con caída de ventas

El último mes con aumento de ventas minoristas de 2025 había sido abril, con 3,7%. Allá lejos y hace tiempo quedó para el comercio pyme el pico de 25,5% de enero, seguido por 24% en febrero, desde donde empezó la escalera descendente.

Al parecer la estacionalidad de diciembre no alcanzó. Si bien las fiestas de fin de año y el aguinaldo trajeron alivio financiero fue insuficiente para revertir la caída estructural de 5,2%.

"El consumo se mantuvo retraído y racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo", señaló la CAME sobre el último mes del 2025, que de hecho fue el más negativo del año.

De desagregar rubros surge que 6 de 7 rubros relevados vendieron menos. Los casos extremos: bazar y decoración (-15%) y perfumerías (-9,8%), seguidos por textil e indumentaria (-8,5%), alimentos y bebidas (-5,2%) y calzado y marroquinería (-2,9%).

En contrapartida, el único sector que creció de un año al otro fue el de ferretería, materiales eléctricos y de construcción, con una suba del0,8%.

Encuesta: qué espera el comercio pyme del 2026

En lo que respecta a la situación actual de los negocios, 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual.

Por otro lado, 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente a 37% que manifestaba deterioro en noviembre.

Un 43% de los empresarios espera que la situación se mantenga igual y apenas 5,8% teme una involución.

Para el resto de 2026 predomina una "cautela optimista": aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual.

Ya para la recta final de 2025 un 60% de los comercios consideraba el clima inversor como "desfavorable". Por eso, el desafío y la expectativa del comercio pyme es lograr una reactivación genuina y sostenida de la demanda durante el flamante 2026.