Según CAME las ventas minoristas cayeron por séptimo mes consecutivo: 9,1% en noviembre

Pese a todo, una encuesta muestra que los comercios miran el horizonte 2026 con optimismo. Casi 5 de cada 10 consultados ven un escenario más favorable para el año que viene, mientras que otro 43% cree que la situación no va a cambiar.

bazar chino Yafanni Center (13).jpeg El rubro bazar y artículos para el hogar fue, con 10%, el que sufrió la mayor caída de ventas en noviembre Foto: UNO / Nicolás Rios

Las ventas minoristas, rubro por rubro

-Alimentos y bebidas

Las ventas del sector registraron una caída de 5,9% interanual, atribuida al menor poder adquisitivo de los hogares y la persistencia de la inflación en la canasta básica. Contra octubre cayeron 5,9% y en el acumulado anual suben 4,9%.

La elección se inclinó a la compra de productos básicos y segundas marcas. "Si bien se observó una menor incertidumbre política tras las elecciones, la falta de liquidez impidió la recuperación del consumo masivo”, dice el informe de CAME.

-Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles

El sector experimentó una retracción de 9,7% interanual y 10% mensual, explicada por restricciones en el financiamiento y el encarecimiento del crédito para bienes durables.

Hubo, de acuerdo con el análisis, una "demanda selectiva, postergando compra de equipamiento para priorizar gastos esenciales ante la erosión de los ingresos reales". Y, con límites de tarjetas insuficientes, los ticket promedio fueron bajos.

-Calzado y marroquinería

Durante noviembre, el rubro registró un descenso de 1,7% interanual, impulsado por acciones de comercio electrónico y la estacionalidad propia de los eventos de fin de año. Contra octubre cayó 12,9% y en lo que va del año se incrementó 3,2%.

“Si bien la comparación interanual es negativa, la reducción de la brecha de precios con el mercado externo favoreció la retención del consumo local, aunque las ventas dependieron del financiamiento disponible".

-Farmacia

Fue el único sector que rompió la inercia de caída, con un alza de 1,8% interanual, pero contra octubre se retrajo 9,1%. Y en el acumulado del año subió 6,3%.

“A pesar del indicador positivo, el comportamiento de la demanda reflejó una estricta racionalización, donde el consumidor limitó la compra de perfumería y cosmética para garantizar su acceso a tratamientos esenciales ante la suba de precios”.

Comercios, con expectativa de mejores ventas en 2026

Al analizar la situación económica actual de los comercios, más de la mitad (54,2%) de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, 37% señaló un deterioro en las condiciones.

Pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, en los comercios hay optimismo para 2026: 48,6% proyecta una mejora y 43,7% ve la misma situación, mientras que solamente 7,7% anticipa una caída.

Respecto al clima de inversión, 60,1% evalúa el contexto actual como desfavorable , frente a 14,6% que lo considera oportuno y 25,2% que no definió una postura.

Desde CAME señalan que noviembre fue un mes en donde se consolidó un escenario de "consumo dual", y en el que la “restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables”.