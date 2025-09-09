Inicio Policiales asesinato
Tenía una puñalada

Sigue el misterio por el asesinato de un hombre al que prendieron fuego en Guaymallén

El cuerpo estaba tan quemado que todavía no fue identificado. El asesinato fue descubierto en un descampado de Guaymallén, cuando todavía salía humo del cadáver

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
El cuerpo de un hombre fue encontrado asesinado de una puñalada y prendido fuego en un descampado de Guaymallén. Los vecinos alertaron que todavía salía humo del cadáver cuando lo vieron. Estaba tan quemado que no pudieron identificarlo y esperan hacerlo por un estudio de ADN. Se investiga qué pasó.

El hallazgo ocurrió pasadas las 18 del lunes en un descampado ubicado en calles Victoria y Manuel A. Saénz, frente a la plaza Crucero General Belgrano, en Guaymallén. Vecinos que cruzaron por ese lugar fueron quienes vieron el cadáver quemado y llamaron al 911.

asesinato guaymallén descampado 2
"De lejos parecía un maniquí negro, pero cuando nos acercamos se veía que era un cuerpo", expresó un hombre que vive a pocos metros de donde estaba el hombre calcinado. Aseguró que no escuchó nada, no vio fuego ni tampoco sintió olor. "Cuando llegamos el cuerpo todavía largaba humo", añadió.

Un gran operativo se montó en el lugar con policías, peritos de Científica, además de investigadores y personal de Homicidios, mientras la causa está en manos de la fiscal Andrea Lazo.

Misterio en el asesinato de Guaymallén

Policía Científica trabajó hasta la noche del lunes para hacer todos los peritajes al cuerpo en el lugar. Hicieron todo para identificarlo, pero el cuerpo estaba tan quemado que nada dio resultado.

Solo confirmaron que era el cuerpo de un hombre y que tenía una puñalada, la cual le pudo haber causado la muerte. Con este dato, la hipótesis más fuerte es que tras acuchillarlo lo prendieron fuego para eliminarlo y borrar todo rastro, prueba o indicio.

Policía móviles Seguridad
Una vez que terminaron los trabajos en el lugar, trasladaron el cadáver al Cuerpo Médico Forense donde confirmarán cuál fue la causa de muerte, como también esperan conocer su identidad a través de un estudio de ADN.

Además, en el descampado quedó una consigna policial durante toda la noche y en la mañana de este martes continuaron los peritajes para encontrar algún elemento que lleve a reconstruir el asesinato.

