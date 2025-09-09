Sigue el misterio por el asesinato de un hombre al que prendieron fuego en Guaymallén

Un gran operativo se montó en el lugar con policías, peritos de Científica, además de investigadores y personal de Homicidios, mientras la causa está en manos de la fiscal Andrea Lazo.

Misterio en el asesinato de Guaymallén

Policía Científica trabajó hasta la noche del lunes para hacer todos los peritajes al cuerpo en el lugar. Hicieron todo para identificarlo, pero el cuerpo estaba tan quemado que nada dio resultado.

Solo confirmaron que era el cuerpo de un hombre y que tenía una puñalada, la cual le pudo haber causado la muerte. Con este dato, la hipótesis más fuerte es que tras acuchillarlo lo prendieron fuego para eliminarlo y borrar todo rastro, prueba o indicio.

Policía móviles Seguridad El descampado donde descubrieron el asesinato quedó con custodia policial durante toda la noche para seguir con los peritajes este martes. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una vez que terminaron los trabajos en el lugar, trasladaron el cadáver al Cuerpo Médico Forense donde confirmarán cuál fue la causa de muerte, como también esperan conocer su identidad a través de un estudio de ADN.

Además, en el descampado quedó una consigna policial durante toda la noche y en la mañana de este martes continuaron los peritajes para encontrar algún elemento que lleve a reconstruir el asesinato.