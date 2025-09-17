Dos pruebas clave contra el policía juzgado por femicidio: rastros de pólvora y mensajes de WhatsApp

policia franco cuello femicidio 2 El policía podría ser absuelto o condenado a prisión perpetua por el femicidio. Foto: Prensa Poder Judicial.

Mientras que para el hijo de 4 años de la pareja -a quien la defensa le atribuye haber realizado el disparo letal accidentalmente-, el resultado del barrido de pólvora fue negativo.

Si bien los abogados del policía plantearon que al menos le habían lavado las manos antes de esa prueba, el especialista detalló que también se tomaron muestras de sus antebrazos, cuello, rostro y cabello.

Los mensajes previos al presunto femicidio

En la jornada del martes también declaró un especialista tecnológico que analizó el celular de Franco Cuello y extrajo las conversaciones de WhatsApp que mantenía con la mujer en las semanas previas al supuesto femicidio.

El testigo declaró a puertas cerradas ya que en las conversaciones se mencionaron los nombres de sus hijos. De todas formas, fuentes judiciales detallaron que quedó evidenciado que se trataba de una relación rota.

Valeria Ramírez había descubierto una infidelidad por parte del policía, lo que había motivado constantes discusiones donde iban y venían con una relación de pareja que ya estaba prácticamente desgastada.

Incluso, Franco Cuello le recriminaba que en las fotos que la mujer subía en las redes sociales aparecía sola junto a sus hijos o su estado civil en Facebook era "soltera".

Valería Ramírez y Franco Cuello (1).jpg Valería Ramírez, la víctima, y Franco Cuello, el policía acusado de femicidio.

Presunto femicidio en Godoy Cruz

En la noche del 25 de noviembre de 2022, Franco Cuello y Valeria Ramírez estaban en la habitación del domicilio donde convivían en el barrio La Gloria.

La mujer recibió un disparo a corta distancia que ingresó por su nariz, atravesó su tórax y salió por la espalda. Perdió la vida a los pocos minutos.

El policía que prestaba servicios en el Grupo Especial de Seguridad (GES), una de las divisiones más selectas de la fuerza, manifestó informalmente que había sido el hijo de 4 años quien efectuó el tiro.

Luego le dijo a sus colegas que se le escapó a él mismo cuando limpiaba el arma -siempre bajo la teoría de un accidente y no de un femicidio-.