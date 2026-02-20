El Parque Nacional cuya erosión creó la cuarta montaña más alta del mundo y un paisaje digno de ver

El Parque Nacional cuya erosión creó la cuarta montaña más alta de Etiopía

parque nacional simien Los picos que tocan las nubes y los animales únicos dentro de este Parque nos cuentan una historia de millones de años de evolución. Además, su paisaje turístico te deja boquiabierto.

Lo que hoy deslumbra a viajeros y científicos es el resultado de millones de años de actividad volcánica y erosión. Las Montañas Simien surgieron a partir de antiguas formaciones volcánicas que, con el paso del tiempo, fueron talladas por el viento, la lluvia y los cambios climáticos extremos.

El resultado fueron profundos cañones, acantilados vertiginosos que superan los 1.500 metros de caída y mesetas elevadas que parecen flotar sobre las nubes. En este escenario se alza el Ras Dashen, con más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en la cumbre más alta de Etiopía y una de las más desafiantes del continente africano.

El Parque Nacional de Simien no solo es impactante por su geografía. También alberga especies únicas que no existen en ningún otro lugar del mundo como el gelada, un primate conocido como “mono de corazón sangrante”, el íbice de Walia, una cabra montés en peligro de extinción y el lobo etíope, uno de los cánidos más raros del planeta.

Gracias a su valor ecológico y paisajístico, el parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consolidándose como uno de los destinos naturales más importantes de África.

Cuando fue creado en 1969, marcó un precedente en la conservación ambiental en Etiopía. En ese momento, la región comenzaba a tomar conciencia sobre la necesidad de proteger ecosistemas frágiles frente al crecimiento poblacional y la presión ganadera.

parque nacional simien (2) Parque Nacional Simien.

Hoy, en día representa una fuente de turismo sostenible que beneficia a comunidades locales.

Características de este Parque Nacional