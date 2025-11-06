Los científicos de la ONU lo confirman: la temperatura global superará el límite en la próxima década

Un calentamiento de 2 °C, en comparación con 1.5 °C, podría exponer a más del doble de la población mundial a olas de calor extremo. Además, con un aumento de la temperatura de 2 °C, los veranos sin hielo en el Ártico ocurrirían una vez por década, en lugar de una vez por siglo.

Los arrecifes de coral se verían un 29% más afectados y un 38% más de permafrost se descongelaría bajo un escenario de 2 °C. Estos datos, presentados por las Naciones Unidas, muestran la fragilidad del equilibrio del planeta ante el cambio climático.

onu Los científicos de la ONU advierten que el tiempo se agota.

Con los compromisos actuales de los países, el mundo se dirige a un calentamiento de entre 2.3 °C y 2.5 °C. Peor aún, si todo sigue como hasta ahora, la temperatura podría aumentar 2.8 °C para el año 2100, advierte el informe.

La carrera contra el tiempo de los científicos

El informe de las Naciones Unidas llega pocos días antes del inicio de la cumbre climática COP30 en Brasil, un encuentro clave para el futuro del planeta. Se espera que este documento presione a los líderes mundiales para que adopten medidas más ambiciosas contra el cambio climático.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya adelantó su postura. "Queremos que sea serio y que las cosas que decidamos se implementen", dijo a Reuters, añadiendo que de lo contrario "no pasará nada". La propuesta de su país es crear un consejo ambiental global para supervisar los compromisos de las naciones.

Aunque el panorama es ligeramente mejor que el del informe del año pasado, que proyectaba un aumento de 3.1 °C, la mejora es mínima. Los nuevos compromisos de países como China "apenas han movido la aguja", afirman los científicos, dejando en claro que las naciones están lejos de cumplir la meta del Acuerdo de París para frenar el aumento de la temperatura.